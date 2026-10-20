Ράσελ Μπραντ: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας για βιασμό από τον ηθοποιό σε τουαλέτα μπαρ

Snapshot Μια γυναίκα κατέθεσε ότι ο Ράσελ Μπραντ την βίασε σε μπαρ στο Σόχο το 2004, περιγράφοντας λεπτομερώς την επίθεση και τους λόγους καθυστέρησης της καταγγελίας της.

Ο Μπραντ αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες, μεταξύ αυτών τρεις για βιασμό και τρεις για σεξουαλική επίθεση, με περιστατικά που φέρονται να έγιναν από το 1999 έως το 2009.

Η γυναίκα εξήγησε ότι φοβόταν να καταγγείλει τον Μπραντ λόγω της διασημότητάς του και της κουλτούρας που υποβάθμιζε τις καταγγελίες γυναικών εκείνη την εποχή.

Ο Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ενώ η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι η γυναίκα πήγε με τη θέλησή της στις τουαλέτες.

Η δίκη διεξάγεται στο Southwark Crown Court του Λονδίνου και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες. Snapshot powered by AI

«Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να μην είμαι εκεί». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε μια γυναίκα τις στιγμές που, σύμφωνα με την καταγγελία της, βιάστηκε από τον Ράσελ Μπραντ σε μπαρ στο Λονδίνο το 2004. Η γυναίκα κατέθεσε στη δίκη του Βρετανού ηθοποιού και παρουσιαστή, περιγράφοντας όσα συνέβησαν, αλλά και τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες μέχρι να απευθυνθεί στην αστυνομία.

Ο 51χρονος Ράσελ Μπραντ έχει δηλώσει αθώος και για τις επτά κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία άσεμνης επίθεσης. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999 έως το 2009. Η δίκη διεξάγεται στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Η καταγγελία για την επίθεση στο μπαρ του Σόχο

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Ράσελ Μπραντ σε πάρτι γενεθλίων το 2004. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στο MTV και, όπως εξήγησε, βρισκόταν συχνά σε περιβάλλοντα με διάσημα πρόσωπα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, συνομιλούσε με τον παρουσιαστή για την εκπομπή του Channel 4 «Big Brother’s Big Mouth», όταν εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Όπως περιέγραψε, ο Μπραντ της έπιασε ξαφνικά το στήθος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να δικαιολογεί την κίνησή του, και στη συνέχεια να την τράβηξε με τη βία προς τις τουαλέτες του μπαρ. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, την ανάγκασε σε στοματική σεξουαλική πράξη.

Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή της με αστυνομικό, το 2023, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε ενώπιον των ενόρκων τη Δευτέρα, η γυναίκα περιέγραψε τη στιγμή που, όπως ισχυρίζεται, ο παρουσιαστής την άρπαξε.

«Μου έπιασε κυριολεκτικά το στήθος από το πουθενά, στη μέση της συζήτησης, και θυμάμαι μόνο αυτό το παράξενο, μανιακό χαμόγελο, καθώς στεκόταν από πάνω μου και με άρπαζε», είπε στην αστυνομία.

Αναφερόμενη σε όσα, σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησαν, δήλωσε: «Με τράβηξε στις τουαλέτες». Όπως περιέγραψε, το πάτωμα ήταν πλημμυρισμένο και ο Μπραντ φέρεται να ξεκούμπωσε το παντελόνι του και να προχώρησε στην επίθεση.

Η γυναίκα χαρακτήρισε τον βιασμό «γρήγορο», σημειώνοντας ότι την άφησε σε κατάσταση δυσπιστίας και σοκ.

«Οι τουαλέτες βρίσκονταν πίσω από το σημείο όπου στεκόταν. Ήταν κυριολεκτικά ένα άρπαγμα και ένα τράβηγμα. Με κρατούσε αρκετά δυνατά από το χέρι και με τράβηξε προς τα εκεί», κατέθεσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις σκέψεις της εκείνη τη στιγμή: «Ένα μέρος του εαυτού μου έλεγε: “Απλώς τελείωνέ το, για να μπορέσεις να φύγεις από εδώ”».

«Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να μην είμαι εκεί. Θυμάμαι μόνο ότι ένιωθα σαν να ήταν μια δύναμη που με παρέσυρε. Είπα σίγουρα ότι δεν ήθελα να το κάνω αυτό», ανέφερε στην αστυνομική συνέντευξη.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Μπραντ στράφηκε προς το μέρος της και να είπε: «Ω...υποθέτω ότι τώρα πρέπει να ανταλλάξουμε αριθμούς τηλεφώνου». Η γυναίκα υποστήριξε ότι εκείνος συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να μην την είχε εξαναγκάσει μόλις σε σεξουαλική πράξη.

«Με τρόμαζε η σκέψη να πάω στην αστυνομία»

Η καταγγέλλουσα εξήγησε στο δικαστήριο ότι χρειάστηκε να περάσουν περίπου 20 χρόνια μέχρι να αποφασίσει να απευθυνθεί στις Αρχές. Όπως είπε, η σκέψη να καταγγείλει τον Μπραντ την «τρομοκρατούσε», καθώς πίστευε ότι η διασημότητά του θα λειτουργούσε εις βάρος της.

«Θα ήταν ο λόγος του εναντίον του δικού μου», είπε, εξηγώντας ότι φοβόταν πως θα έχανε την αξιοπιστία της και θα απομονωνόταν τόσο στον επαγγελματικό της χώρο όσο και στον φιλικό της κύκλο.

Η γυναίκα αναφέρθηκε επίσης στην κουλτούρα που επικρατούσε τη δεκαετία του 2000, την οποία περιέγραψε ως «lad culture», δηλαδή μια κουλτούρα ανδρικής συμπεριφοράς και αντίληψης που συχνά υποβάθμιζε ή αμφισβητούσε τις καταγγελίες των γυναικών.

Καταθέτοντας πίσω από μπλε παραβάν, ώστε να μην είναι ορατή στην αίθουσα, είπε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.

«Εκείνα τα χρόνια δεν σε πίστευαν ως γυναίκα. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα του “ντύθηκες έτσι, άρα το ζητούσες” και όλες αυτές οι ανοησίες που σου έλεγαν τότε», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε επίσης το χαμόγελο του Ράσελ Μπραντ ως «ένα μεγάλο, παράξενο χαμόγελο», το οποίο παρομοίασε με εκείνο ενός κλόουν, τη στιγμή που, όπως ισχυρίζεται, κινήθηκε απότομα προς το μέρος της και την άρπαξε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα. Περιέγραψε ότι μετά την υποτιθέμενη επίθεση ένιωθε «ζαλισμένη», μουδιασμένη και ντροπιασμένη.

Όπως είπε, αργότερα εκμυστηρεύτηκε σε έναν φίλο της τι είχε συμβεί, λέγοντάς του ότι ο Μπραντ «προσπάθησε να το κάνει». Ωστόσο, δεν του είπε ότι είχε «καταφέρει» να τη βιάσει.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ακόμη ότι εκείνη την εποχή δεν γνώριζε καν πως η στοματική σεξουαλική πράξη, την οποία περιγράφει, θα μπορούσε να θεωρηθεί νομικά βιασμός.

Η άρνηση του Ράσελ Μπραντ

Κατά την αντεξέταση της γυναίκας, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ KC, υποστήριξε ότι οι δύο τους πήγαν στις τουαλέτες με τη συναίνεσή της, προκειμένου να φιληθούν. Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε, οι δυο τους εγκατέλειψαν την προσπάθεια να προχωρήσουν σε σεξουαλική επαφή εξαιτίας της κακής κατάστασης των τουαλετών, καθώς το πάτωμα είχε πλημμυρίσει. Η γυναίκα απέρριψε αυτή την περιγραφή των γεγονότων.

Όταν ο δικηγόρος την πίεσε σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι ο Ράσελ Μπραντ την τράβηξε με τη βία στις τουαλέτες, υποστήριξε ότι θα ήταν «απολύτως εύκολο» για εκείνη να αντισταθεί ή να ζητήσει βοήθεια.

Η καταγγέλλουσα διαφώνησε, επιμένοντας ότι εκείνος την κρατούσε πολύ δυνατά.

Η νέα αυτή μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που εξετάζονται στη δίκη του Ράσελ Μπραντ. Σε προηγούμενη κατάθεση, άλλη γυναίκα είχε περιγράψει τη δική της εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός τής είχε ζητήσει να τον φωτογραφήγησει σε δωμάτιο ξενοδοχείου και τελικά εκείνος της επιτέθηκε σεξουαλικά στο κρεβάτι του δωματίου. «Με βίασε και με άφησε σαν ζόμπι στο κρεβάτι», αναφέρει μεταξύ άλλων στην καταγγελία της.

Οι καταγγελίες αφορούν διαφορετικά περιστατικά και εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής διαδικασίας.

Ο Ράσελ Μπραντ, συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Έχει υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή μπορεί να είχε υπάρξει ήταν συναινετική. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης