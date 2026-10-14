Μπραντ Πιτ: Το φούξια παντελόνι που τράβηξε τα βλέμματα στο Παρίσι δίπλα στο look της Ινές ντε Ραμόν

Ο ηθοποιός πειραματίστηκε με έναν τολμηρό συνδυασμό χρωμάτων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μπραντ Πιτ: Το φούξια παντελόνι που τράβηξε τα βλέμματα στο Παρίσι δίπλα στο look της Ινές ντε Ραμόν
LIFESTYLE
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  • Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στο Παρίσι με φούξια παντελόνι και σμαραγδί τζάκετ, συνδυάζοντας έντονα χρώματα και αναφορές στη μόδα των ’70s.
  • Η Ινές ντε Ραμόν προτίμησε έναν ασπρόμαυρο συνδυασμό με τοπ, παντελόνι σε όψη δέρματος και κρεμ παλτό με γούνινη υφή.
  • Η αντίθεση ανάμεσα στα χρώματα του Μπραντ Πιτ δημιούργησε μια ιδιαίτερη αισθητική με νοσταλγικές επιρροές.
  • Η σύντροφος του επέλεξε διαχρονικά κομμάτια με σύγχρονη και εκλεπτυσμένη διάσταση.
  • Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει να πειραματίζεται με τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς και να αναδεικνύει το ενδιαφέρον του για τη μόδα.
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Μία ακόμη κοινή εμφάνιση έκαναν ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, τραβώντας τα βλέμματα με τις διαφορετικές στιλιστικές επιλογές τους. Ο ηθοποιός πειραματίστηκε με έντονα χρώματα και αναφορές στη μόδα των ’70s, ενώ η σύντροφός του επέλεξε διαχρονικά κομμάτια που μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστό χαρακτήρα μέσα από τις κατάλληλες λεπτομέρειες.

https://www.instagram.com/p/Debwiu2DB6d/

Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα σμαραγδί τζάκετ, το οποίο συνδύασε με ριγέ πουκάμισο και φούξια παντελόνι σε κομψή γραμμή. Η αντίθεση ανάμεσα στο πράσινο και το έντονο ροζ έδωσε στην εμφάνισή του μια ιδιαίτερη αισθητική, με νοσταλγικές αναφορές στη δεκαετία του ’70.

Η Ινές ντε Ραμόν προτίμησε την ασφάλεια του ασπρόμαυρου συνδυασμού, δίνοντάς του μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη διάσταση. Φόρεσε ένα απλό τοπ με παντελόνι σε όψη δέρματος και ένα κρεμ παλτό με γούνινη υφή, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στην απλότητα και την πολυτέλεια.

Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις στιλιστικές του επιλογές, αποδεικνύοντας ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς. Η παρουσία του στο Παρίσι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων που αναδεικνύουν την ενασχόλησή του με το στυλ και τη μόδα.

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