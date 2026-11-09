Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με φυλάκιση ως και 15 έτη - Εξετάζονται και άλλες καταγγελίες

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε για τον βιασμό μίας γυναίκας και σεξουαλική επίθεση σε άλλες τρεις, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως 15 έτη.

Τα εγκλήματα σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, και ο δικαστής προειδοποίησε για σημαντική ποινή φυλάκισης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά περαιτέρω καταγγελίες εναντίον του Μπραντ.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε ότι η επίθεση της προκάλεσε σοβαρές ψυχολογικές και επαγγελματικές συνέπειες, και ότι η φήμη και η επιρροή του Μπραντ την εμπόδιζαν να τον καταγγείλει νωρίτερα.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε τα εγκλήματα «κατηγορίας ένα», με ποινές 10 έως 15 έτη, επισημαίνοντας την ευαλωτότητα των θυμάτων και τη σοβαρότητα των πράξεων. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ως και 15 έτη βρίσκεται ο ηθοποιός, κωμικός και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής, Ράσελ Μπραντ, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό μίας φαν του και σεξουαλική επίθεση σε άλλες τρεις γυναίκες.

Τα περιστατικά για τα οποία αναμένεται να καταδικαστεί σήμερα (9/11) ο Ράσελ Μπραντ σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009.

Σύμφωνα με τον Independent, ο δικαστής Μπένσχαμ, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει την απόφαση, προειδοποίησε τον κατηγορούμενο ότι αντιμετωπίζει «σημαντική» ποινή φυλάκισης μετά την ετυμηγορία των ενόρκων την περασμένη εβδομάδα.

Στον απόηχο των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Μπραντ, η Μητροπολιτική Αστυνομία αποκάλυψε ότι εξετάζονται και πρόσθετες καταγγελίες εναντίον του ηθοποιού.

«Ένιωθα ότι αν τον κατήγγελλα, δεν θα με πίστευε κανείς»

Εν τω μεταξύ, η 5η καταγγέλλουσα, την οποία ο Μπραντ βίασε στο σπίτι του στο Χάμπστεντ το 2009, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο αντίκτυπος της επίθεσης ήταν τόσο σοβαρός που αναγκάστηκε να πάρει άδεια από την εργασία της και να επιστρέψει για κάποιο διάστημα στο πατρικό της.

«Είναι κάτι που κουβαλώ μαζί μου κάθε μέρα και συχνά αισθάνομαι ότι δεν τελειώνει ποτέ», δήλωσε.

«Αμφισβητώ την ικανότητά μου να λαμβάνω σωστές αποφάσεις και δεν εμπιστεύομαι πλέον το ένστικτό μου με τον τρόπο που το έκανα στο παρελθόν», πρόσθεσε το θύμα.

Η γυναίκα τόνισε ότι ο βιασμός έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις «προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις» της, τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της.

«Ένιωθα ότι αν τον κατήγγελλα, δεν θα με πίστευε κανείς… Η φήμη, ο πλούτος και η επιρροή του δημιούργησαν μια ανισορροπία ισχύος που με έκανε να αισθάνομαι ανίσχυρη», επεσήμανε, ως προς τους λόγους που την εμπόδιζαν από το να μιλήσει για την κακοποίησή της.

Τα θύματα του Ράσελ Μπραντ είχαν προηγουμένως καταθέσει στο δικαστήριο ότι τα είχε εξαναγκάσει σε σεξουαλική δραστηριότητα, ορισμένες φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την πρώτη τους συνάντηση, χρησιμοποιώντας την τεράστια φήμη του για να πετύχει τον στόχο του να συνευρεθεί ερωτικά με 5.000 γυναίκες.

Αντιμετωπίζει ως και 15 χρόνια φυλάκιση

Η εισαγγελέας Ρίελ Κάρμι-Τζόουνς, ξεκίνησε τη διαδικασία παρουσιάζοντας την περίπτωση της 5ης καταγγέλλουσας, τονίζοντας ότι το θύμα αντιμετώπισε ««πρόσθετο εξευτελισμό και ταπείνωση», καθώς αφού την κακοποίησε, ο Μπραντ της ζήτησε «να καθαρίσει την ακαταστασία».

Επιπλέον, ο Μπραντ έδωσε εντολή στον οδηγό του να απομακρύνει το θύμα από το σπίτι του μετά τον βιασμό, ενώ της έστειλε μηνύματα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου έξι μήνες αργότερα.

Η Κάρμι-Τζόουνς αναφέρει ότι θεωρεί πως τα στοιχεία αυτά αρκούν για την ένταξη των εγκλημάτων του Μπραντ στην «κατηγορία ένα» (category one), η οποία προβλέπει εύρος ποινών από 10 έως 15 έτη.

Στη συνέχεια, η εισαγγελέας σημείωσε ότι η καταγγέλλουσα ήταν μια «ευάλωτη» νεαρή γυναίκα, επισημαίνοντας ότι ο Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό πριν τον βιασμό, ο οποίος έλαβε χώρα στο σπίτι του κακοποιητή της.

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