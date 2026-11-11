Ράσελ Μπραντ: «Κινούμενος στόχος» μέσα στη φυλακή - Η ανατριχιαστική προειδοποίηση του «Mover»

Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ φτάνει στο δικαστήριο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, όπου κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος έξι γυναικών

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ έλαβε απειλή από τον καταδικασμένο δολοφόνο και ράπερ Τέρνγκου Αγκέρα («Mover») μέσω Snapchat, μετά την καταδίκη του σε δέκα χρόνια φυλάκιση για βιασμό.

Ο Αγκέρα κρατείται σε άλλη φυλακή και έχει ισόβια ποινή για φόνο, ενώ έχει προκαλέσει σάλο με ραπ μουσική που ηχογράφησε μέσα από τη φυλακή.

Ο Μπραντ βρίσκεται στη φυλακή HMP Wandsworth στη μονάδα απομόνωσης και στην πτέρυγα για ευάλωτους κρατούμενους λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Μπραντ μπορεί να γίνει ο πιο στοχοποιημένος κρατούμενος στο συγκρότημα, με αρνητική υποδοχή από άλλους κρατούμενους. Snapshot powered by AI

Ο Ράσελ Μπραντ έλαβε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση από πίσω από τα κάγκελα από έναν καταδικασμένο δολοφόνο, λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη της δεκαετούς ποινής του για βιασμό.

Ο ράπερ Τέρνγκου Αγκέρα, 35 ετών, γνωστός ως «Mover», δημοσίευσε μια έμμεση απειλή προς τον βιαστή σε έναν δημοφιλή λογαριασμό στο Snapchat, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό του όνομα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», όπου έγραφε: «Ράσελ Μπραντ, άτακτο αγόρι, θα σε παρακολουθούμε γιε μου».

Τα λόγια του ήταν επικολλημένα πάνω σε μια θολή φωτογραφία που φαίνεται να έχει τραβηχτεί μέσα από το πλαίσιο ενός παραθύρου του κελιού του με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο.

Ο Αγκέρα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο 30 ετών το 2015 για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι στη διάρκεια ληστείας, του Λιθουανού οικοδόμο Zydrunas Laurinavicius μπροστά στον πατέρα του, έξω από ένα σχολείο του Βόρειου Λονδίνου, τον Ιούλιο του 2014.

Ο αμετανόητος κακοποιός είχε προκαλέσει προηγουμένως σάλο κυκλοφορώντας ραπ μουσική από τη φυλακή, συμπεριλαμβανομένου ενός κομματιού που ηχογραφήθηκε με κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή HMP Belmarsh.

Ο 51χρονος πρώην κωμικός και ηθοποιός Μπραντ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, καθώς κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο Μπραντ, ο οποίος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κρατείται στη φυλακή HMP Wandsworth στο νότιο Λονδίνο από την καταδίκη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αγκέρα κρατείται στη φυλακή HMP Frankland στο Ντάραμ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απίθανο να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μπραντ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται στη μονάδα απομόνωσης της φυλακής.

Ωστόσο, ο γκάνγκστερ θεωρείται ότι διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις σε άλλες φυλακές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι ο Μπραντ θα μπορούσε να γίνει ο πιο στοχοποιημένος κρατούμενος του συγκροτήματος.

Η πτέρυγα για ευάλωτα άτομα, γνωστή ως «The Block», φιλοξενεί τον κωμικό λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Λέγεται ότι οι κρατούμενοι υποδέχτηκαν με καθόλου κολακευτικά συνθήματα την άφιξη του Μπραντ στις φυλακές.

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