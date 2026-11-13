Ράσελ Μπραντ: Ανατριχιαστικές περιγραφές πρώην συντρόφου του- Η εμμονή με το βούρτσισμα των δοντιών

Η πρώην σύντροφος του καταδικασμένου αστέρα περιγράφει με δάκρυα στα μάτια την κακοποίηση που υπέστη όσο ήταν μαζί του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ράσελ Μπραντ: Ανατριχιαστικές περιγραφές πρώην συντρόφου του- Η εμμονή με το βούρτσισμα των δοντιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τζόρνταν Μάρτιν, πρώην σύντροφος του Ράσελ Μπραντ, περιγράφει κακοποιητική σχέση με σωματική και ψυχική βία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να βουρτσίζει τα δόντια της μέχρι να ματώσουν.
  • Σε μια περίπτωση, ο Μπραντ κακοποίησε σεξουαλικά τη Μάρτιν μετά από ζήλια όταν ανακάλυψε ότι μιλούσε με έναν πρώην σύντροφό της.
  • Η Μάρτιν δεν είχε μοιραστεί τα περιστατικά κακοποίησης τότε και τα κράτησε μυστικά.
  • Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Russell Brand: Open Secret».
  • Το ντοκιμαντέρ και οι νέες καταγγελίες για τον Μπραντ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για την προστασία κοριτσιών από επιθετικούς καλλιτέχνες στα μέσα ενημέρωσης.
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Μία κακοποιητική σχέση, σωματικά και ψυχικά, περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πρώην σύντροφος του πρόσφατα καταδικασμένου, Ράσελ Μπραντ.

Η Τζόρνταν Μάρτιν αποκαλύπτει όλα όσα της επέβαλε ο πρώην σύντροφός της, στο ντοκιμαντέρ του Netflix, που κυκλοφορεί από σήμερα (13/11/2026) λέγοντας πως την εποχή της γνωριμίας με τον κωμικό, είχε μόλις χωρίσει από τον σύζυγό της και είχε «χάσει κάθε ελπίδα για τον έρωτα».

Η τότε 26χρονη περιέγραψε πώς την ανάγκαζε να βουρτσίζει τα δόντια της μέχρι να ματώσουν και πώς κάποτε την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ζήλιας.

«Ήθελε μην έχω γεύση. Δεν ήθελε να του φαίνομαι οικεία. Και έτσι μου ζητούσε να βουρτσίζω τα δόντια μου. «Αλλά απλά δεν ήταν ποτέ αρκετό. Και έτσι στέκεται από πάνω μου, και εγώ βουρτσίζω και βουρτσίζω, και βλέπω τα δόντια μου να αιμορραγούν, και η συσχέτιση με...»

Σε αυτό το σημείο, η Μάρτιν αναστατώθηκε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ζήτησε ένα διάλειμμα.

Σε άλλη περίπτωση, η Μάρτιν περιέγραψε ότι βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Μπραντ, όταν μίλησε με έναν πρώην σύντροφό της χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό της για να κανονίσει να παραλάβει μια τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που είχε ακόμα αυτός.

Όταν ο Μπραντ ανακάλυψε με ποιον μιλούσε, η Μάρτιν είπε: «Μου άρπαξε το τηλέφωνο από το χέρι και το έσπασε σε κομμάτια. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, το άρπαξα πίσω και πήγα σε ένα άλλο δωμάτιο.» Στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η Μάρτιν είπε ότι δεν το ανέφερε ούτε μοιράστηκε με κανέναν αυτό που είχε συμβεί εκείνη την εποχή και, αντίθετα, «το κράτησε μυστικό». Από την άλλη, είπε ότι συνόδευσε τον Μπραντ σε ένα γύρισμα στη Χαβάη, αναφέροντας στο ντοκιμαντέρ ότι της ζήτησε να τον συνοδεύσει «για να τον εμποδίσει να κάνει προτάσεις σε άτομα στο πλατό».

Είπε ότι ο Μπραντ της είπε ότι ντυνόταν «σαν τσούλα που ψάχνει να τραβήξει την προσοχή» και την κατηγόρησε ότι φλέρταρε με μέλη του συνεργείου.

Το ντοκιμαντέρ «Russell Brand: Open Secret» κυκλοφόρησε από το Netflix και ακολουθεί τον 51χρονο Μπραντ «από τη διασημότητα ως κωμικός μέχρι τη ποινική δίκη», όπου καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια κάθειρξη για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η ταινία περιλαμβάνει μαρτυρίες από εμπιστευτικές πηγές και αρχειακό υλικό που προσφέρει μια εικόνα της ζωής του Μπραντ, καθώς και της έρευνας που διεξήγαγαν οι εφημερίδες «The Times» και «The Sunday Times».

Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ έρχεται μαζί με την αναφορά ότι έξι ακόμη γυναίκες βγήκαν στο προσκήνιο για να κατηγορήσουν τον Μπραντ για σεξουαλική κακοποίηση και επιθετική συμπεριφορά, καθώς και τις πληροφορίες ότι αξιολογείται για μεταφορά στη διαβόητη φυλακή «Monster Mansion», όπου ο παιδεραστής τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου πέρυσι.

Το ντοκιμαντέρ της Netflix κυκλοφορεί την ώρα που οι επικεφαλής των τηλεοπτικών σταθμών αντιμετωπίζουν νομικές πιέσεις για να προστατεύσουν τα κορίτσια από επιθετικούς καλλιτέχνες, μετά τα σκάνδαλα με τον Ράσελ Μπραντ και τον David Walliams, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέγγιζε μαθήτριες, κακοποίησε σεξουαλικά μια 15χρονη και παρενοχλούσε έφηβες για σεξ.

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