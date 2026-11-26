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Ο ισπανικός στρατός θα κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στα Κανάρια Νησιά, μετά την άφιξη αριθμού-ρεκόρ μεταναστών στο ισπανικό έδαφος.

Περισσότεροι από 2.100 άνδρες, γυναίκες και παιδιά έφτασαν την Τρίτη στο μικροσκοπικό νησί Ελ Ιέρο, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι μόλις τεσσάρων ημερών, το οποίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός πενθήμερου ταξιδιού με σκάφος από τη δυτική Αφρική.

Το αίτημα του περιφερειακού προέδρου Φερνάντο Κλαβίχο για την παρέμβαση εξειδικευμένων στρατιωτικών μονάδων έγινε δεκτό από την ισπανική κυβέρνηση το βράδυ της Τετάρτης.

Αεροσκάφος που θα μεταφέρει προσωπικό και εξοπλισμό θα αναχωρήσει νωρίς την Πέμπτη από την αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρντόθ, στη Μαδρίτη.

Το αεροσκάφος θα κατευθυνθεί σε αεροπορική βάση στο Γκάντο, στην ανατολική ακτή της Γκραν Κανάρια, προτού τα μέλη της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (UME) μεταφερθούν στο Ελ Ιέρο.

Η μονάδα αναλαμβάνει την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών, φυσικών καταστροφών και κρίσεων στην Ισπανία και στο εξωτερικό.

Μια ξεχωριστή στρατιωτική δύναμη, η οποία εδρεύει συνήθως στα Κανάρια Νησιά, θα αποσταλεί επίσης στο μικροσκοπικό νησί, το οποίο δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους χιλιάδες μετανάστες που έχουν ήδη φτάσει αυτόν τον μήνα με σκάφη από τη δυτική Αφρική.

Οι στρατιωτικές ενισχύσεις θα έχουν ως βασικό στόχο την αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρυμένων υπηρεσιών υγείας του Ελ Ιέρο, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τον πληθυσμό των 12.000 κατοίκων του.

Την περασμένη εβδομάδα χρειάστηκε να ανοίξει ένα νοσοκομείο εκστρατείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν προκύψει. Ο κ. Κλαβίχο δήλωσε τότε ότι η κατάσταση ήταν «μη βιώσιμη» και «εκτός ελέγχου».

Ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων είχε ζητήσει στρατιωτική παρέμβαση μετά τη συνοδεία 14 σκαφών με μετανάστες, γνωστών στην περιοχή ως «καγιούκος», στο λιμάνι της Λα Ρεστίγκα την Τρίτη.

Ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στο μικροσκοπικό ισπανικό νησί, το οποίο έχει μήκος μόλις 32 χιλιόμετρα και πλάτος περίπου 14,5 χιλιόμετρα, ξεπέρασε τον τοπικό πληθυσμό των 12.000 κατοίκων μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Το προηγούμενο ρεκόρ αφίξεων μέσα σε μία ημέρα είχε καταγραφεί μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα, στις 14 Νοεμβρίου, όταν 1.580 άνδρες, γυναίκες και παιδιά έφτασαν στα Κανάρια Νησιά μέσα σε 24 ώρες. Οι περισσότεροι αποβιβάστηκαν στο Ελ Ιέρο.

Αναφερόμενος στην κρίση, ο κ. Κλαβίχο δήλωσε νωρίτερα:

«Σήμερα, έκρινα απαραίτητο να ενεργοποιήσω το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης PLATECA στα Κανάρια Νησιά και να ζητήσω τη συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών UME για το νησί Ελ Ιέρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι ανάγκες που σχετίζονται με τη μετανάστευση όσο και εκείνες στον τομέα της υγείας».

Συνέδεσε την απόφαση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μικροσκοπικό νησί, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του έχουν πλέον υπερφορτωθεί.

Ο κ. Κλαβίχο δήλωσε για τη μεταναστευτική κρίση: «Η κατάσταση είναι μη βιώσιμη και σίγουρα δεν βρίσκεται υπό έλεγχο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ζήτησε επείγουσα συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να ζητήσει μια «έκτακτη» αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου 800 από τους νεοαφιχθέντες μεταφέρονταν σήμερα με πλοία στην Τενερίφη, ενώ άλλοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην ηπειρωτική Ισπανία, ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ελ Ιέρο.

Ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο Τόροξ, κοντά στη Μάλαγα, είναι ένα από τα καταλύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Τα στοιχεία για τις αφίξεις της Τρίτης εξακολουθούσαν να επανεξετάζονται το πρωί της Τετάρτης. Οι επίσημοι αριθμοί έκαναν λόγο για 2.121 αφίξεις στο Ελ Ιέρο, αν και εκτιμάται ότι ένας μικρός αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκε απευθείας στην Τενερίφη και όχι στη Λα Ρεστίγκα, αφού εντοπίστηκε λίγο έξω από τα γειτονικά νησιά.

Ένας από τους μετανάστες διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει λίγο μετά την άφιξή του.

Οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι το τεσσάρων ημερών κοριτσάκι που γεννήθηκε στη θάλασσα ήταν καλά στην υγεία του και ότι η μητέρα του είχε επιβιώσει, αν και φέρεται να ήταν «καλυμμένη με αίματα» όταν έφτασε.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μόλις έφτασαν στη Λα Ρεστίγκα, ένα αλιευτικό λιμάνι με μόλις 673 κατοίκους.

Το νεογέννητο ήταν ένα από τα 127 παιδιά και τις 203 γυναίκες που επέβαιναν στα σκάφη τα οποία έφτασαν την Τρίτη, μεταφέροντας μετανάστες από οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γκάμπια, η Σενεγάλη, η Μαυριτανία και το Μάλι.

Μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο, έχουν καταγραφεί μόλις πέντε ημέρες κατά τις οποίες δεν έφτασε κάποιο σκάφος με μετανάστες στα Κανάρια Νησιά.

Το Ελ Ιέρο έχει υποδεχθεί μέσα σε 24 ημέρες περισσότερους μετανάστες από όσους είναι οι μόνιμοι κάτοικοί του, ενώ αναμένεται να φτάσουν και άλλοι παράτυποι μετανάστες πριν από το τέλος του μήνα.

Τα σκάφη άρχισαν να φτάνουν ξανά το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αρκετές ημέρες ηρεμίας.

Ο ηγέτης του κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στα Κανάρια Νησιά «εισβολή», κατά τη διάρκεια έντονης ομιλίας του στην Τενερίφη την περασμένη εβδομάδα, καθώς προετοιμάζεται για τις γενικές εκλογές της Κυριακής.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης, παρά τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν ότι το δεξιό Λαϊκό Κόμμα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox.

Η μετανάστευση αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα των εκλογών, μαζί με άλλα θέματα, όπως η διαφθορά και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Ένα ακόμη σημείο έντασης γύρω από το μεταναστευτικό είναι ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπου χιλιάδες παράτυποι μετανάστες πέρασαν σε ευρωπαϊκό έδαφος της ΕΕ κολυμπώντας ή περπατώντας στα τέλη Ιουλίου.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ισπανική αστυνομία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως 100.000 έως 125.000 παράτυποι μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την αρχική εκτίμηση των 72.500.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο εκτιμάται ότι περίπου 12.000 άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή.