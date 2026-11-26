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Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το rthess.gr, μια νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, καταλήγοντας στο οδόστρωμα, στο ρεύμα εξόδου από την πόλη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην κίνηση των οχημάτων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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