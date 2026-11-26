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Η διάχυση του πολέμου από την Ουκρανία στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν τον Πούτιν να μην επεκτείνει τον πόλεμο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Οι δυο τους «συζήτησαν για τη σημασία που έχει» η Ρωσία «να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε εσκεμμένα ή αθέλητα στην επέκταση του πολέμου, καθώς και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν», κατά το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση έγινε σε μία χρονική περίοδο που το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που υπηρετούν υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, που ήταν «εξαίρετη» και είχε «σημαντικό αντίκτυπο» κατά την ίδια πηγή, είχε βασικά θέματα τους πολέμους της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Διεξήχθη μερικά 24ωρα μετά δέσμευση του Μαρκ Ρούτε πως το NATO θα υπερασπιστεί την Πολωνία, κράτος-μέλος του, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων κρουζ στο έδαφός της.

Ο Τραμπ επικρίθηκε ξανά από επικριτές του, πως του προσάπτουν πως ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Μόσχας, ειδικά διότι χαρακτήρισε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» του στη συνάντησή τους στο περιθώριο συνόδου στη Σενζέν. Διαβεβαίωσε πως ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί να δει τον πόλεμο αυτό να τερματίζεται με «διπλωματικά μέσα», αν και η Μόσχα δεν έχει αποσύρει καμιά από τις αξιώσεις της όσον αφορά την τύχη της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Fox News, ο Μαρκ Ρούτε ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης στη Σεντζέν, είναι να δοκιμάζει τον Πούτιν», υποστήριξε ο Ρούτε.

Και συνέχισε: «Σε ποιο βαθμό μιλάει σοβαρά; Είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί στις συνομιλίες;». Στο μεταξύ «συνεχίζουμε να διατηρούμε την πίεση. Νομίζω πως αυτό φέρνει αποτέλεσμα και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είτε με συμφωνία ειρήνης, που είναι προτιμότερο, είτε, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με κατάπαυση του πυρός μακράς διάρκειας, θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η Ουκρανία θα διαθέτει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», σημείωσε ακόμη ο Ρούτε. «Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει αυτά που έχει ανάγκη για να συνεχίσει τη μάχη, με τόση επιτυχία, και να συνεχίσει να ασκεί τη μέγιστη πίεση στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μαρκ Ρούτε συζήτησαν για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του NATO, που απαιτεί από την Ευρώπη εδώ και δύο χρόνια ο Αμερικανός πρόεδρος.