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Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζανετάκης, στο πλαίσιο του conference call για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές.

Επιπλέον του διεθνούς θετικού περιβάλλοντος για τα διυλιστήρια, το 2027 θα είναι ευνοϊκό για τον όμιλο και για έναν ακόμη λόγο: Κατά τη διάρκεια του προσεχούς έτους, αναμένεται να ολοκληρωθούν πέντε σημαντικά deals μέσω των οποίων η Motor Oil θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

Πρόκειται για την πώληση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της ΘΑΛΗΣ στην AKTOR, τη συναλλαγή με την τελευταία για το FSRU της Διώρυγα Gas, την πώληση αιολικών πάρκων της MORE στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, την ολοκλήρωση του deal με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη συνένωση NRG-ΗΡΩΝ, και την εξαγορά του 60% της Enact στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο κ. Τζανετάκης, είπε ότι χαρακτηρίζονται από τη γνωστή φράση «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά», όμως στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 οι επιδόσεις του ομίλου αναμένεται να επηρεαστούν από την παράταση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις μονάδες υδρογονοπυρόλυσης και καταλυτικής πυρόλυσης, οι οποίες ξεκίνησαν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Οι εργασίες αυτές περιορίζουν τη λειτουργική ευελιξία του διυλιστηρίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει στο μάξιμουμ ιδιαίτερα κατά τον περασμένο Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Πρόκειται όμως για πρόσκαιρη επίπτωση, καθώς μετά την ολοκλήρωση τους οι εργασίες θα συμβάλλουν στην ακόμα καλύτερη λειτουργία του διυλιστηρίου σε όλα τα επίπεδα, βελτιώνοντας μάλιστα τις προϋποθέσεις επεξεργασίας ελαφρύτερων τύπων αργού πετρελαίου.

Κερδοφορία ρεκόρ στο 9μηνο

Υπενθυμίζεται ότι η κερδοφορία του ομίλου Motor Oil διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ στο εννεάμηνο του 2026, με τα υψηλά περιθώρια διύλισης να οδηγούν τα καθαρά κέρδη στα 1,39 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 207,1%.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 38,1%, στα 11,71 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 166,5%, στα 2,04 δισ. ευρώ, από 763,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,81 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 227,1%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 12,79 ευρώ, από 4,16 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 420 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 200 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα εν εξελίξει deals

Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς έχει λάβει τις εγκρίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το deal δημιουργεί ένα πλήρως καθετοποιημένο σχήμα με ισχύ ηλεκτροπαραγωγής 1,3 GW με καύσιμο το φυσικό αέριο το οποίο θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 550.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Τα μερίδια αγοράς του διαμορφώνονται σε περίπου 14% στη λιανική ηλεκτρισμού και 11% στην αγορά φυσικού αερίου.

Στο πρώτο μισό του 2027 αναμένεται και η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την AKTOR για την ΗΛΕΚΤΩΡ και τη ΘΑΛΗΣ, ύψους 300 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση βέβαια των απαραίτητων εγκρίσεων.

Εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Motor Oil θα διατηρήσει ποσοστό 25%, εξακολουθώντας να έχει παρουσία στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων και νερού η οποία παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός έως το 2030

Η διοίκηση της Motor Oil αναφέρθηκε και στο επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία.

Μεγάλο κομμάτι του ποσού αυτού, περίπου 1 δισ. ευρώ, θα επενδυθεί στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2021 η δυναμικότητα του διυλιστηρίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 20%, από 185.000 σε 220.000 βαρέλια ημερησίως, με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ. Ο νέος στόχος προβλέπει περαιτέρω αύξηση κατά 14%, στα 250.000 βαρέλια ημερησίως έως το 2030.

Παρόλα αυτά η Motor Oil έχει θέσει στόχο έως το 2030, οι δραστηριότητες εκτός καυσίμων να παράγουν περισσότερο από το 40% των EBITDA του ομίλου.

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