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Του Γιάννη Σκουφή

Η Porsche αναζητά νέους τρόπους για να βελτιώσει την οδική συμπεριφορά των σπορ μοντέλων της, αξιοποιώντας αυτή τη φορά μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στα αεροσκάφη.

Έτσι λοιπόν η γερμανική εταιρεία κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας για ένα ενεργητικό αεροδυναμικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί κάθετα, περιστρεφόμενα πτερύγια στο εμπρός και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Η πατέντα κατατέθηκε τον Μάιο του 2025 και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2026, με την ονομασία «Ενεργό αεροδυναμικό πηδάλιο διεύθυνσης για σπορ αυτοκίνητα».

Η βασική ιδέα είναι σχετικά απλή. Στην ευθεία, τα πτερύγια ευθυγραμμίζονται με τη ροή του αέρα, περιορίζοντας την πρόσθετη αεροδυναμική αντίσταση.

Όταν όμως το αυτοκίνητο κινείται γρήγορα σε μια στροφή, μπορούν να περιστραφούν γύρω από τον άξονά τους, δημιουργώντας πλευρικές δυνάμεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της επιθυμητής πορείας.

Ουσιαστικά λειτουργούν όπως το πηδάλιο διεύθυνσης ενός αεροσκάφους, προσφέροντας επιπλέον ευστάθεια χωρίς να απαιτείται μεγαλύτερη κάθετη δύναμη στα ελαστικά.

Μάλιστα, τα εμπρός και πίσω πτερύγια μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα, ώστε να περιορίζουν την υποστροφή ή να διορθώνουν την τάση υπερστροφής. Σύμφωνα με την πατέντα, το σύστημα θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στον έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος.

Προς το παρόν, η Porsche δεν έχει αποκαλύψει πώς θα ελέγχονται τα ενεργά πτερύγια ούτε αν η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει στην παραγωγή.

Πάντως, η χρήση της σε αγωνιστικά αυτοκίνητα θεωρείται δύσκολη, καθώς οι κανονισμοί των περισσότερων πρωταθλημάτων επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στα κινητά αεροδυναμικά βοηθήματα.