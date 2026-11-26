Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 10:00:00 πμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΟΥΣ 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1665
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1321
|Λειτουργία
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΕΚΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1679
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 11:30:00 πμ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΙΚΗΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1323
|Λειτουργία
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΞΩΝ, ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ.
|807
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ 121 έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1322
|Λειτουργία
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1675
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1675
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ 53 - 55 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ 80, 72, 62, 56 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1666
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΞΑΡΑ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΤΙΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ.
|809
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ
|ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
|526
|Λειτουργία
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 1:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΒΑΚΧΟΥ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1669
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ απο κάθετο: ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 33 - 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 3:30:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
|527
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΌ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΩΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ.
|815
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΛΤΣΟΥ.
|810
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|26/11/2026 7:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΤΖΟΝΙΜΑ - ΑΝΕΜΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|584
|Λειτουργία
|26/11/2026 8:00:00 πμ
|3/12/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:30:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 101 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1670
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:30:00 πμ
|26/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ 16, 18, 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1668
|Κατασκευές
|26/11/2026 8:30:00 πμ
|26/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 111 - 113 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1671
|Κατασκευές
|26/11/2026 9:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 2, 6 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1683
|Κατασκευές
|26/11/2026 9:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 52, 56 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1677
|Κατασκευές
|26/11/2026 9:00:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΟΝΓΚ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΑΝΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΣΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1301
|Λειτουργία
|26/11/2026 10:30:00 πμ
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ 20 από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1667
|Κατασκευές
|26/11/2026 11:00:00 πμ
|26/11/2026 1:30:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 11 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 10 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1673
|Κατασκευές
|26/11/2026 11:00:00 πμ
|26/11/2026 3:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1678
|Κατασκευές
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|26/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
|1324
|Λειτουργία
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|26/11/2026 3:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ.
|808
|Κατασκευές
|26/11/2026 12:00:00 μμ
|26/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 90 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1672
|Κατασκευές
|26/11/2026 12:30:00 μμ
|26/11/2026 3:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΜΥΗΝΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ
|1674
|Κατασκευές
|26/11/2026 4:00:00 μμ
|26/11/2026 6:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΑΣΣΑ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΖΑΪΜΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
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