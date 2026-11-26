26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 10:00:00 πμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΟΥΣ 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1665 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1321 Λειτουργία

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΕΚΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1679 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 11:30:00 πμ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΙΚΗΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1323 Λειτουργία

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΞΩΝ, ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ. 807 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ 121 έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1322 Λειτουργία

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1675 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1675 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ 53 - 55 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ 80, 72, 62, 56 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1666 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΞΑΡΑ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΤΙΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ. 809 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 1:00:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 526 Λειτουργία

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 1:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΒΑΚΧΟΥ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1669 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ απο κάθετο: ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 33 - 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 3:30:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 527 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΌ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΩΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ. 815 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΛΤΣΟΥ. 810 Κατασκευές

26/11/2026 8:00:00 πμ 26/11/2026 7:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΤΖΟΝΙΜΑ - ΑΝΕΜΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 584 Λειτουργία

26/11/2026 8:00:00 πμ 3/12/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

26/11/2026 8:30:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 101 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1670 Κατασκευές

26/11/2026 8:30:00 πμ 26/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ 16, 18, 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1668 Κατασκευές

26/11/2026 8:30:00 πμ 26/11/2026 1:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 111 - 113 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1671 Κατασκευές

26/11/2026 9:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 2, 6 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1683 Κατασκευές

26/11/2026 9:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 52, 56 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1677 Κατασκευές

26/11/2026 9:00:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΟΝΓΚ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΑΝΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΣΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1301 Λειτουργία

26/11/2026 10:30:00 πμ 26/11/2026 12:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ 20 από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ 1667 Κατασκευές

26/11/2026 11:00:00 πμ 26/11/2026 1:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 11 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 10 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ 1673 Κατασκευές

26/11/2026 11:00:00 πμ 26/11/2026 3:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 1678 Κατασκευές

26/11/2026 12:00:00 μμ 26/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ 1324 Λειτουργία

26/11/2026 12:00:00 μμ 26/11/2026 3:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ. 808 Κατασκευές

26/11/2026 12:00:00 μμ 26/11/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 90 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 1672 Κατασκευές

26/11/2026 12:30:00 μμ 26/11/2026 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΜΥΗΝΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ 1674 Κατασκευές