Για δεκαετίες, η εξέλιξη της ασφάλειας των αυτοκινήτων απαιτούσε την καταστροφή εκατοντάδων πρωτοτύπων. Σήμερα, οι κατασκευαστές μπορούν να πραγματοποιούν χιλιάδες συγκρούσεις χωρίς να καταστρέφουν ούτε ένα αυτοκίνητο.

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