Τέλος στα crash tests; Η GM αλλάζει τους κανόνες
Η General Motors πραγματοποίησε 92.000 εικονικές συγκρούσεις για την εξέλιξη ενός μοντέλου, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να περιορίσει τις πραγματικές δοκιμές.
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Για δεκαετίες, η εξέλιξη της ασφάλειας των αυτοκινήτων απαιτούσε την καταστροφή εκατοντάδων πρωτοτύπων. Σήμερα, οι κατασκευαστές μπορούν να πραγματοποιούν χιλιάδες συγκρούσεις χωρίς να καταστρέφουν ούτε ένα αυτοκίνητο.
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