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Οι φριτέζες αέρα σχεδιάζονται για να διαρκούν πολλά χρόνια, όμως συχνά τα καλάθια τους κολλάνε, ξεφλουδίζουν ή βγάζουν καπνό μετά από λίγους μήνες χρήσης. Η αιτία είναι σχεδόν πάντα μια καθημερινή συνήθεια που οι περισσότεροι ακολουθούν πιστεύοντας πως προστατεύει τη συσκευή, ενώ στην πραγματικότητα καταστρέφει σταδιακά την αντικολλητική επίστρωση.

Η χρήση σπρέι αντικολλητικού λαδιού στο καλάθι φαίνεται ως η πιο απλή λύση για να μη κολλάει το φαγητό. Ωστόσο, τα περισσότερα τέτοια σπρέι περιέχουν λεκιθίνη, προωθητικά αέρια και αντι-αφριστικά συστατικά. Σε υψηλές θερμοκρασίες, η λεκιθίνη δεν καίγεται καθαρά, αλλά δημιουργεί ένα κολλώδες στρώμα που παραμένει στην επιφάνεια και δεν αφαιρείται με το συνηθισμένο πλύσιμο.

Όπως εξηγεί το Tasting Table, αυτή η επίστρωση καλύπτει το αντικολλητικό υλικό, με αποτέλεσμα το φαγητό να κολλάει ακόμα περισσότερο. Η προσπάθεια απομάκρυνσης αυτού του υπολείμματος με τρίψιμο προκαλεί φθορά στην επίστρωση, οδηγώντας σε ξεφλούδισμα και φθορά του καλαθιού.

Πώς να προστατεύσετε το καλάθι της φριτέζας αέρα

Η αντικολλητική επίστρωση έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με πολύ λίγο λάδι. Τα σύγχρονα καλάθια απελευθερώνουν το φαγητό εύκολα με ένα ελαφρύ στρώμα λαδιού. Η χρήση σπρέι δημιουργεί περισσότερο υπολείμματα παρά προστασία. Γι’ αυτό, πολλοί κατασκευαστές τονίζουν στα εγχειρίδια τους να αποφεύγεται η χρήση αεροζόλ στα καλάθια.

Μια κολλώδης, καφετιά μεμβράνη που παραμένει μετά το πλύσιμο.

Φαγητό που κολλάει ακόμα και αν λαδωθεί.

Λευκός καπνός ή μυρωδιά καψίματος στην αρχή του μαγειρέματος.

Μικρά ξεφλουδίσματα ή φολίδες στην επίστρωση.

Εναλλακτικές και σωστή φροντίδα

Αντί να ψεκάζετε το καλάθι, λαδώστε το φαγητό πριν το μαγείρεμα. Ανακατέψτε λαχανικά ή πατάτες με ένα κουταλάκι λάδι σε ένα μπολ. Χρησιμοποιήστε επαναγεμιζόμενο μπουκάλι λαδιού ή πινέλο με λάδι αβοκάντο, κανόλα, φυστικιού ή ηλιέλαιο, που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε να παραλείψετε εντελώς το λάδι σε τρόφιμα που έχουν ήδη λίπος, όπως μπούτια κοτόπουλου, μπέικον ή κατεψυγμένα πανέ.

Καθαρίζετε το καλάθι μετά από κάθε χρήση με ζεστό σαπουνόνερο και μαλακό σφουγγάρι, αποφεύγοντας το σύρμα. Για επίμονους ρύπους, μουλιάστε το σε ζεστό νερό με λίγο απορρυπαντικό πριν το σκουπίσετε.

Λίγες σταγόνες νερού στο συρτάρι κάτω από το καλάθι βοηθούν να μην καπνίζει το λιωμένο λίπος.

Για κολλώδη επίστρωση, μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό που αφήνετε 15 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίζετε με μαλακό σφουγγάρι αφαιρεί τα περισσότερα υπολείμματα χωρίς να χαράζει την επίστρωση. Επαναλάβετε την διαδικασία αντί να τρίβετε δυνατά.

Δύο επιπλέον συνήθειες που μειώνουν τη διάρκεια ζωής

Η τοποθέτηση της φριτέζας αέρα πολύ κοντά στον τοίχο ή κάτω από ντουλάπι μπλοκάρει τον αεραγωγό στο πίσω μέρος, προκαλώντας υπερθέρμανση. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή για σωστή κυκλοφορία αέρα.

Επίσης, βιδώστε τη φριτέζα απευθείας στην πρίζα και αποφύγετε τη χρήση πολύπριζων, καθώς οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν πως μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε συσκευές θέρμανσης.