Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς έγινε απειλητικό τηλεφώνημα στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο είχε τοποθετηθεί βόμβα στο πλοίο Blue Star Paros.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (26/11) κι ενώ το πλοίο είχε ξεκινήσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Τήνο-Μύκονο.

Κατόπιν εντολής από το Λιμενικό, το πλοίο άλλαξε ρότα και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο μεταβαίνει εκτάκτως το Λαύριο για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου σε ορισμένους χώρους και τούς τονίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Πράγματι το Blue Star Paros έφτασε στο Λαύριο λίγο μετά τις 10:00, εκκενώθηκε κι εφόσον δεν εντοπιστεί κάτι ύποπτο, θα συνεχίσει το δρομολόγιό του.