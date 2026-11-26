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Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για εξαφάνιση ανήλικης στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, στις 24 Νοεμβρίου 2026 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο η Σαχ (επ.) Σιέντα Χαγιά (ον.), 14 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες, 25 Νοεμβρίου, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη πιθανά βρίσκεται στην περιοχή του Φαλήρου, στον Πειραιά.

Η η Σαχ (επ.) Σιέντα Χαγιά (ον.) έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.60 μ. και έχει βάρος 48 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι τζιν, μαύρο μπλουζάκι και γκρι ζακέτα. Κρατούσε φουξια σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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