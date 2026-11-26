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Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος από τη Δράμα ομολόγησε τη δολοφονία ενός 24χρονου Βούλγαρου εργάτη, ο οποίος αγνοούνταν.

Ο κτηνοτρόφος ομολόγησε τη δολοφονία του εργαζόμενού του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό του. Για την υπόθεση συνελήφθη κι ο ανιψιός του δράστη.

Το χρονικό

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου από το Περιθώρι Δράμας και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Από την πρώτη στιγμή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο 50χρονος, μιας και ήταν ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό. Όταν ο κλοιός άρχισε να σφίγγει, ο κτηνοτρόφος λύγισε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι τον είχε σκοτώσει γιατί είχαν οικονομικές διαφορές.

Οι δυο τους φέρεται να διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ ο 50χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 24χρονος γι αυτόν τον λόγο, τον απειλούσε και του ζητούσε χρήματα διαρκώς. Αφού είπε στους αστυνομικούς πώς τον σκότωσε (σ.σ.: με καραμπίνα) υπέδειξε στις Αρχές το σημείο που έκρυψε τη σορό του. Το πτώμα του εν τέλει βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή της Δράμας.

Το βαν του 24χρονου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Κάτω Νευροκόπι τη Δευτέρα (23/11), χωρίς όμως να υπάρχουν μέσα ούτε τα έγγραφα του, ούτε το κινητό του τηλέφωνο που ήταν κλειστό από το βράδυ του Σαββάτου. Ο νεαρός ζούσε στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δυο παιδιών.