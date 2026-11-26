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Μετά από δυόμισι χρόνια αποχής από την τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη μονοπώλησε το ενδιαφέρον και βρέθηκε μπροστά στις κάμερες με αφορμή εκδήλωση που παρουσίασε.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η παρουσιάστρια μίλησε στους δημοσιογράφους για όλα αναλύοντας τη νέα της καθημερινότητα μακριά από την TV. «Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από είκοσι χρονών. Είχα άγχος, όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο, που από τη μία χαίρομαι που θα ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω, όμως, ότι είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι καθημερινά», ανέφερε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη.

Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε πώς έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά της μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της τηλεόρασης: «Έχει αλλάξει η ισορροπία της μέρας. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Κάνω αυτά που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί, έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι, πρέπει να της ετοιμάσω το πρωινό της, να της ετοιμάσω φαγητό να πάρει στο σχολείο. Μετά, μόλις φύγει το παιδί, οκτώ παρά δέκα, ανοίγω, χαζεύω όλα τα κανάλια και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο…. Δεν είναι, όμως, κάθε μέρα ίδια, γιατί αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι. Δηλαδή, θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε. Δεν έχω δεύτερη σκέψη».

«Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Έχω γευτεί την ιδιωτική τηλεόραση από τα γεννοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου. Όταν εγώ ξεκίνησα, υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν, οπότε μπορούσες να κάνεις τα λάθη σου, να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις, να ξεπεράσεις τις φοβίες σου», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες περί τηλεοπτικής επιστροφής της και τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συζητά με τον ΣΚΑΪ, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

Αναφορικά με τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης, σχολίασε: «Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους. Και η τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο. Και θα ξαναλλάξει, βρε παιδιά. Έτσι είναι».

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