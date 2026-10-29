Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

Snapshot Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της με ανάρτηση στο Instagram που τόνισε τη σημασία της οικογένειάς της.

Στην ανάρτηση, η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

Ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του μέσω Instagram story με παλιά κοινή φωτογραφία τους.

Η Ελένη Μενεγάκη απέχει από την τηλεόραση και επικεντρώνεται σε προσωπική ζωή και οικογένεια, χωρίς να αποκαλύπτει σχέδια επιστροφής. Snapshot powered by AI

Ανανεωμένη, ευτυχισμένη, απαλλαγμένη από τηλεοπτικά άγχη καθώς απέχει από τη μικρή οθόνη, η Ελένη Μενεγάκη είναι στην καλύτερή της φάση!

Σήμερα,γιορτάζοντας τα 57α της χρόνια, προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, ποστάροντας στιγμιότυπα μετον σύζυγό της και τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/p/DfE6ZJbjtCa/

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος Λάτσιος ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του, κάνοντας ένα Instagram story με μία κοινή φωτογραφία τους, η οποία τραβήχτηκε το 2005. «Χρόνια πολλά μητέρα 29.10», έγραψε.

Η βασίλισσα της TV, όπως έχει χαρακτηριστεί, έχει ανοίξει νέα σελίδα στη ζωήτης και η οικογένειά της είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Αν και η επιστροφή τηςστα τηλεοπτικά δρώμενα συζητιέται συχνά, εκείνη κρατά κλειστά τα χαρτιά τηςκαι αφιερώνεται σε άλλους τομείς.

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