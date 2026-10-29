Κατερίνα Στανίση: Τραγούδησε το «Τότε» στο ταμείο σούπερ μάρκετ και έγινε viral

Snapshot Η Κατερίνα Στανίση τραγούδησε το κομμάτι «Τότε» στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ στον Κολωνό.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο από εργαζόμενη του καταστήματος και αναρτήθηκε στο Instagram.

Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια και έγινε viral στα social media.

Η υπάλληλος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη συνάντηση με τη λαϊκή τραγουδίστρια.

Οι χρήστες εξέφρασαν θαυμασμό για την αυθεντικότητα της Κατερίνας Στανίση. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, όταν η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε στο ταμείο και τραγούδησε το γνωστό κομμάτι της «Τότε», μαζί με εργαζόμενη του καταστήματος.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram η υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, προκαλώντας θετικά σχόλια από τους χρήστες των social media.

«Γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, περιγράφοντας με χιούμορ την απρόσμενη συνάντηση.

https://www.instagram.com/reel/DfAVMa3kRkH/

Το τραγούδι στο ταμείο και τα σχόλια στο Instagram

Στο βίντεο, η Κατερίνα Στανίση τραγουδά το «Τότε» στο ταμείο, σε μια αυθόρμητη στιγμή που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες εικόνες μιας επίσκεψης στο σούπερ μάρκετ.

Απαντώντας σε σχόλιο χρήστη, η γυναίκα που ανάρτησε το βίντεο αποκάλυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στον Κολωνό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια από θαυμαστές της τραγουδίστριας, με μία χρήστρια να γράφει: «Στανίση θεάρα, την αγαπώ γιατί είναι αυθεντική».

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