Snapshot Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 561,25 μονάδων (-1,11%) και ο S&P 500 κατέγραψε πτώση για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση (-0,23%).

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν 3% παρά τα καλύτερα του αναμενόμενου τριμηνιαία αποτελέσματα και τις αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Η AMD και η Broadcom σημείωσαν σημαντικά κέρδη, ενώ η UnitedHealth δέχθηκε ισχυρές πιέσεις με πτώση 10% λόγω ανησυχιών για αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο.

Τα πρακτικά της Fed ανέδειξαν ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό και ενδεχόμενες περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic καθόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών της στα 83 δολάρια ενόψει της εισαγωγής της στον Nasdaq, με αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Snapshot powered by AI

Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Dow Jones να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες και τον S&P 500 να συμπληρώνει πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης των τεχνολογικών μετοχών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 561,25 μονάδων (–1,11%), στις 50.198,17 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 101,50 μονάδων (+0,42%), στις 24.429,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,90 μονάδων (–0,23%), στις 7.323,63 μονάδες.

Συνεδρίαση με Nvidia

Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, συνοδευόμενα από αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα επόμενα έσοδά της.

Παρά το αρχικό άλμα της μετοχής, τα κέρδη εξανεμίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης, με τη Nvidia να κλείνει με πτώση σχεδόν 3%. Η αβεβαιότητα γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις εξελίξεις στη διοίκηση της Nvidia μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ, εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επενδυτές.

Στον αντίποδα, η AMD ενισχύθηκε κατά περίπου 5% και η Broadcom κατά 4%, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας. Η Palo Alto Networks σημείωσε άνοδο 10% και η CrowdStrike 8%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η UnitedHealth, η οποία υποχώρησε κατά 10%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον Dow Jones, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο στον ασφαλιστικό κλάδο υγείας.

Η Fed και η μεγάλη πρεμιέρα της Anthropic

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε και από τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τα οποία ανέδειξαν την ανησυχία των αξιωματούχων για τον επίμονο πληθωρισμό.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να στηρίξουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το απαιτήσουν, περιορίζοντας τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Anthropic, την εταιρεία πίσω από το Claude, η οποία όρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών της στα 83 δολάρια, ενόψει της εισαγωγής της στον Nasdaq την Πέμπτη.

Η αποτίμηση της εταιρείας αναμένεται να φτάσει περίπου το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών.

Στην αγορά εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 3,7%, στα 82,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραψε απώλειες 3,5%.

Η Wall Street ολοκλήρωσε έτσι ακόμη μία συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, καθώς ακόμη και τα ισχυρά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών δεν αρκούν για να καθησυχάσουν πλήρως τους επενδυτές.