Snapshot Η Cher θα εμφανιστεί στο Glastonbury το 2027 σε ηλικία 81 ετών, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που θα ανέβει στη σκηνή των «θρύλων».

Η εμφάνισή της σηματοδοτεί την επιστροφή της στη Βρετανία μετά από οκτώ χρόνια και 63 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη μουσική βιομηχανία.

Η Cher είχε σκεφτεί να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά η πρόκληση του Glastonbury την ώθησε να συνεχίσει.

Με αυτή την εμφάνιση, εντάσσεται στη λίστα με κορυφαία μουσικά ιερά τέρατα που έχουν εμφανιστεί στο φεστιβάλ, όπως η Ντόλι Πάρτον και ο Έλτον Τζον. Snapshot powered by AI

Έτοιμη να γράψει ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στη μυθική καριέρα της είναι η Cher, καθώς αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα στην ιστορία που θα καταλάβει την εμβληματική θέση των «θρύλων» (Legend Slot) στο διάσημο φεστιβάλ του Glastonbury.

Η «Θεά της Ποπ» θα περάσει τις πύλες της Worthy Farm το 2027, σε ηλικία 81 ετών, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια, η σκηνική παρουσία και το πάθος της για τη μουσική παραμένουν αμείωτα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επιστροφή στη Βρετανία μετά από οκτώ χρόνια

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο κορυφαίο μουσικό γεγονός της Μεγάλης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα σηματοδοτήσει και τη συμπλήρωση 63 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στη διεθνή μουσική βιομηχανία.

Αν και η Σερ είχε αναφερθεί κατά το παρελθόν στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί οριστικά από τις ζωντανές εμφανίσεις και τις μεγάλες σκηνές, φαίνεται πως η πρόκληση και η μαγεία του Glastonbury αποδείχθηκαν ένας πειρασμός στον οποίο δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η θρυλική ερμηνεύτρια θα προστεθεί στη λαμπερή λίστα των ιερών τεράτων της μουσικής -όπως η Ντόλι Πάρτον, ο Λάιονελ Ρίτσι, ο Έλτον Τζον και η Σανάια Τουέιν- που έχουν αποθεωθεί από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στο ιστορικό φεστιβάλ.

https://www.instagram.com/reel/Df4bcics3ra/

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