Cher: Σχεδιάζει να παντρευτεί τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της πριν κλείσει τα 80 της

Σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η Cher είναι έτοιμη να «ανέβει» ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, αφού σχεδιάζει να παντρευτεί τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της, Alexander “AE” Edwards, πριν τα 80α γενέθλιά της τον Μάιο του 2026.

«Η Cher δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας τους και είναι και οι δύο έτοιμοι να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου», αναφέρει άτομο από το περιβάλλον τους στη Mirror. «Βλέπει την επερχόμενη γιορτή των 80ών γενεθλίων της ως την τέλεια στιγμή για να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Alexander», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Cher / AP

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε απαντήσει σε συνέντευξή της στο «CBS Mornings» για τα σχόλια που έχει δεχθεί για τη σχέση της με έναν αρκετά νεότερο άνδρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι να ’ναι. Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας. Περνάμε υπέροχα».

Η Cher πρόσθεσε ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για εκείνη ούτε για τον Edwards, λέγοντας ότι ο μουσικός παραγωγός της λέει: «Ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά στη ψυχή είσαι νεότερη».

Το ζευγάρι ήρθε κοντά τον Νοέμβριο του 2022, όταν εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Cher επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα για τη σχέση της με ανάρτηση στα social media.

Η Cher και ο Edwards έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με μια ιδιαίτερα τρυφερή είσοδο στο fashion show Versace για τη φθινοπωρινή συλλογή 2023 τον Μάρτιο του 2023.

Ο Alexander Edwards και η Cher / AP

Πριν από τη σχέση της με τον Edwards, η Cher ήταν παντρεμένη με τον Sonny Bono από το 1964 έως το 1975 και με τον Gregg Allman από το 1975 έως το 1979.

Έχει επίσης διάσημες σχέσεις με τους Val Kilmer, Gene Simmons και Tom Cruise.

