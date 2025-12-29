Ο Άγιος Βασίλης αναρριχήθηκε στην οροφή του Νοσοκομείου Βόλου

Χαρά και ενθουσιασμό σκόρπισε ο Άγιος Βασίλης στα παιδιά, αλλά και στους παρευρισκόμενους, στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κατεβαίνοντας με σχοινιά από την ταράτσα του νοσοκομείου και στη συνέχεια επισκέφθηκε την παιδιατρική κλινική, όπου μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, με στόχο να προσφέρει στήριξη και χαμόγελα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα μέσα στις γιορτινές ημέρες.