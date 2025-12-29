Καιρός: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Δείτε τον πίνακα του meteo.gr με τις 8 χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες

Καιρός: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
Eurokinissi/Αρχείου
Κατά τόπους ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να έφτασαν μέχρι και τους -8 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και στον Νέο Καύκασο με -7,6 βαθμούς Κελσίου, στο Νευροκόπι με -7,1 βαθμούς Κελσίου και στη Βλάστη Κοζάνης με -7 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε τον πίνακα του meteo.gr με τις 8 χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες:

Χαμηλότερες Ελάχιστες Θερμοκρασίες - meteo

