Καιρός: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Κατά τόπους ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να έφτασαν μέχρι και τους -8 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 βαθμούς Κελσίου.
Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και στον Νέο Καύκασο με -7,6 βαθμούς Κελσίου, στο Νευροκόπι με -7,1 βαθμούς Κελσίου και στη Βλάστη Κοζάνης με -7 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε τον πίνακα του meteo.gr με τις 8 χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες:
