Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

Εναλλαγές και εκπλήξεις κρύβει ο καιρός του Ιανουαρίου, ενώ δεν θα λείψουν και οι βροχές και τα χιόνια.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε στο youweather.com τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα του νέου έτους.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο καιρός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 2026 - YSM (YouWeather Statistical Model)



Ο Ιανουάριος εμφανίζει το πιο υγρό μοτίβο από τους τρεις μήνες, με τις μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις υετού.

Τα 500hPa διατηρούνται ψυχρότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές με αυξημένη πιθανότητα για υποστήριξη οργανωμένων συστημάτων.

Με τις θερμοκρασίες στα 850hPa χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκεμβρίου και χαμηλότερα από τον μέσο όρο, οι χιονοπτώσεις εντοπίζονται μεν στα ορεινά/ημιορεινά αλλά με αυξημένη πιθανότητα για πεδινό χιόνι στις αρχές και μετά τα μέσα Ιανουαρίου.

Ο υετός είναι πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές, ιδιαίτερα σε δυτική και βόρεια Ελλάδα.

- 1ο 10ήμερο (1–10 Ιανουαρίου)

Γενική εικόνα: Το πρώτο 10ήμερο χαρακτηρίζεται από μεγάλες εναλλαγές στην θερμοκρασία, νεφοσκεπείς συνθήκες και φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύντομα αλλά έντονα περάσματα χιονοπτώσεων στα ορεινά/ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

- 2ο 10ήμερο (11–20 Ιανουαρίου)

Γενική εικόνα: Το δεύτερο 10ήμερο αποτελεί το πιο βροχερό διάστημα του Ιανουαρίου. Διαδοχικά κύματα επιδεινώσεων με τοπικά έντονες βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

- 3ο 10ήμερο (21–31 Ιανουαρίου)

Γενική εικόνα: Υποχώρηση της κακοκαιρίας 21–25/01, αλλά με νέα επιδείνωση 26–31/01. Το μοτίβο παραμένει υγρό, χωρίς τα έντονα φαινόμενα του προηγούμενου 10ημέρου. Θερμοκρασία σε άνοδο στα τέλη του μήνα.

