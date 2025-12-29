Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αρναούτογλου: Με χαμηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια.

Την Τρίτη θα αρχίζει να συννεφιάζει στα δυτικά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ της Τρίτης οι βροχές στα δυτικά της χώρας θα ενταθούν, ενώ μετά τα μεσημέρι θα βρέξει σε πολλές περιοχές της Κρήτης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Προς τα ξημερώματα της Τετάρτης θα υπάρξει μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις, χωρίς όμως κάτι το αξιοσημείωτο. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι βροχές θα συνεχιστούν στις προαναφερθείσες περιοχές ενώ το κύριο και ο δυνατός βοριάς θα κατεβαίνουν όλο και χαμηλότερα.

Η μετάβαση της νέας χρονιάς, θα βρει την Κρήτη με ασθενείς έως μέτριες βροχές ενώ στη υπόλοιπη χώρα, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των βραδινών ορών. Την πρώτη μέρα του χρόνου, ίσως βρέξει στα ορεινά της Κρήτης ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από τις 2 – 3 Ιανουαρίου, το κρύο θα υποχωρήσει, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις για νέες κατεβασιές κρύου αέρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
Θερμοκρασία: Από -01(μείον 01) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7.μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.
Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

