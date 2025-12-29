Αρναούτογλου: Με χαμηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια.

Την Τρίτη θα αρχίζει να συννεφιάζει στα δυτικά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ της Τρίτης οι βροχές στα δυτικά της χώρας θα ενταθούν, ενώ μετά τα μεσημέρι θα βρέξει σε πολλές περιοχές της Κρήτης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Προς τα ξημερώματα της Τετάρτης θα υπάρξει μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις, χωρίς όμως κάτι το αξιοσημείωτο. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι βροχές θα συνεχιστούν στις προαναφερθείσες περιοχές ενώ το κύριο και ο δυνατός βοριάς θα κατεβαίνουν όλο και χαμηλότερα.

Η μετάβαση της νέας χρονιάς, θα βρει την Κρήτη με ασθενείς έως μέτριες βροχές ενώ στη υπόλοιπη χώρα, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των βραδινών ορών. Την πρώτη μέρα του χρόνου, ίσως βρέξει στα ορεινά της Κρήτης ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από τις 2 – 3 Ιανουαρίου, το κρύο θα υποχωρήσει, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις για νέες κατεβασιές κρύου αέρα.