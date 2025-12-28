Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

Οι αγρότες της Εύβοιας έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους έπειτα από την ολιγοήμερη «ανάπαυλα» των Χριστουγέννων, με νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (28/12).

Όπως και το Σάββατο (27/12), οι αγρότες θα αποκλείσουν τη μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού για περίπου δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Την Κυριακή οι παραγωγοί της Εύβοιας δεν προχώρησαν σε νέα κινητοποίηση στη γέφυρα, καθώς κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου άνοιξαν τις μπάρες, αφήνοντας τους ταξιδιώτες να περάσουν χωρίς να πληρώσουν.