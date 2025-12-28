Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)
Οι αγρότες θα αποκλείσουν τη μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού για περίπου δύο ώρες
Οι αγρότες της Εύβοιας έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους έπειτα από την ολιγοήμερη «ανάπαυλα» των Χριστουγέννων, με νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (28/12).
Όπως και το Σάββατο (27/12), οι αγρότες θα αποκλείσουν τη μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού για περίπου δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.
Την Κυριακή οι παραγωγοί της Εύβοιας δεν προχώρησαν σε νέα κινητοποίηση στη γέφυρα, καθώς κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου άνοιξαν τις μπάρες, αφήνοντας τους ταξιδιώτες να περάσουν χωρίς να πληρώσουν.
