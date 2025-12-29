Τέξας: Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Ο γονικός έλεγχος στο κινητό

Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός πατέρα ανήμερα των Χριστουγέννων με τη βοήθεια της τεχνολογίας απέτρεψαν μία παραλίγο τραγωδία, όταν η ανήλικη κόρη του έπεσε θύμα απαγωγής, στο Πόρτερ του Τέξας.

Η 15χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα μέσα σε ένα βαν, το οποίο οδηγούσε ένας ημίγυμνος άνδρας, τρία χιλιόμετρα μακριά σε απόμερη δασώδη περιοχή στο Τέξας.

Ο 23χρονος Τζιοβάνι Ροσάλες Εσπινόζα συνελήφθη λίγο αργότερα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και άσεμνη επίθεση σε ανήλικο .

Το απόγευμα των Χριστουγέννων η 15χρονη έβγαλε βόλτα το κατοικιδιό της στους δρόμους του Πόρτερ, ωστόσο δεν επέστρεψε τη συνηθισμένη ώρα στο σπίτι, κάτι που έβαλε σε ανησυχία τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντγκόμερι (MCSO) ο πατέρας χρησιμοποίησε τους γονικούς ελέγχους στο τηλέφωνο της έφηβης για να την εντοπίσει.

Αυτή η ενέργεια επέτρεψε τον εντοπισμό της θέσης της συσκευής σχεδόν 3 χιλιόμετρα από το σπίτι, σε μια απομακρυσμένη και μερικώς δασώδη περιοχή της κομητείας Χάρις.

Αφού εντόπισε την τοποθεσία, ο πατέρας βρήκε την κόρη του και το ζώο μέσα σε ένα φορτηγό. Μέσα βρισκόταν επίσης, μερικώς γυμνός, ο 23χρονος.

Σύμφωνα με την USA Today , ο πατέρας βοήθησε την κόρη του να βγει από το όχημα και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Μάρτυρες στην περιοχή παρείχαν λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο, βοηθώντας τις αρχές να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τον ύποπτο.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Εσπινόζα απείλησε την έφηβη με μαχαίρι και την κράτησε αιχμάλωτη ενώ περπατούσε σε δημόσιο χώρο.

Το γραφείο του Σερίφη δήλωσε ότι αστυνομικοί και ντετέκτιβ από την μονάδα μεγάλων εγκλημάτων έσπευσαν στο σημείο αφού έλαβαν αναφορά, συνέλαβαν τον απαγωγέα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση χωρίς εγγύηση.

Η οικογένεια του θύματος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δηλώνει πως δεν γνωρίζει τον ύποπτο, κάτι που ωστοσο εξακολουθεί να ερευνάται.