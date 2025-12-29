«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγήστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

Βαριές εκφράσεις ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι αγρότες που διχάζονται πλέον, μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν πως πρέπει πλέον να ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση καθώς έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και όσων κρίνουν πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή και προκρίνουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Εκπρόσωπος αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια, μεταξύ εκείνων που έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους για διάλογο, χαρακτήρισε «καλικάντζαρους» που καθοδηγούνται κομματικά από το ΚΚΕ τους αγρότες που επιμένουν στα μπλόκα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Χρήστος Τσιλιάς είπε στον συνάδελφό του Κώστα Σέφη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων: «Δεν είμαστε τροχονόμοι για να μένουμε στους δρόμους, δεν είναι αυτή η δουλειά μας, η δουλειά μας είναι άλλη», ενώ δεν δίστασε να καταγγείλει κομματικές παρεμβάσεις από το ΚΚΕ και καθοδήγηση υπέρ της συνέχισης των μπλόκων των αγροτών, τους οποίους χαρακτήρισε «καλικάντζαρους».

Ο κ. Σέφης αρνήθηκε πάντως πως υπάρχει οποιαδήποτε κομματική καθοδήγηση, τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε πολλοί συνάδελφοί του ανήκουν ή προέρχονται από κάποιο κόμμα. «Ως νέος αγρότης, που δεν έχω ασχοληθεί με κάποιο κόμμα, θλίβομαι με όσα ακούω», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απόφαση της Πανελλαδικής Διάσκεψης των αγροτών είναι σαφής και μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, που προγραμματίζεται για αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής στάσης.

Σύμφωνα με τον κ. Σέφη, οι αγρότες προγραμματίζουν την επόμενη Πανελλαδική Διάσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από 60 μπλόκα σε όλη τη χώρα, για το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, πιθανόν στα Μάλγαρα. Αν μας καλέσουν, θα πάμε, εμείς τους καλέσαμε στη σύσκεψη και δεν ήρθαν, κατήγγειλε από την πλευρά του ο κ. Τσιλιάς, επιμένοντας πως οι αγρότες δεν έχουν τίποτα άλλο να κερδίσουν από την παραμονή στα μπλόκα και πως τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει ο διάλογος για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Κατά των 18 μπλόκων που έβγαλαν ανακοίνωση υπέρ του διαλόγου, καταφέρθηκε και ο πρόεδρος των αγροτών της Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων είναι μαζί και παραμένουν πιστοί στις αποφάσεις της συνδιάσκεψης. «Θα πάμε σε διάλογο αρκεί η κυβέρνηση να εξαγγείλει νέα μέτρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ναι» στον διάλογο από 18 μπλόκα αγροτών

Έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους δηλώνουν αγρότες από 18 μπλόκα που είχαν σύσκεψη το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες ανέφεραν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση. Παράλληλα, τόνισαν η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Από την σύσκεψη έλειπαν εκπρόσωποι μεγάλων αγροτικών μπλόκων όπως αυτών της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Σιάτιστας και του Προμαχώνα.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα»

«Εντός των ημερών θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κυβέρνησης. Συζητάμε και πιστεύω ότι βήμα βήμα θα φτάσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο αγρότης Χρήστος Τσιλιάς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει όλο αυτό που έχει στηθεί να έχει και μια προοπτική. Πρέπει να δούμε πού σκαλώνει αυτή η ιστορία, να δούμε αν μας φταίει όντως η ΑΑΔΕ και από εκεί και πέρα να αρχίσει ένας διάλογος και αυτά που είναι να δώσει η πολιτεία να θεσμοθετηθούν», τόνισε από την πλευρά ο αγροσυνδικαλιστής, Γιάννης Βογιατζής.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα αγώνα στον αγώνα και να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα. Και εμείς μέχρι να πάρουμε κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε δεν φεύγουμε αλλά στον διάλογο πρέπει να πάμε», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια.

