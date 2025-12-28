Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας

Η συζήτηση για νέο γύρο κινητοποιήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση για τα αιτήματα του κλάδου

Σωτήρης Σκουλούδης

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας
Eurokinissi
Κλιμακώνουν τη δράση τους οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα στο ύψος του Κάστρου, στη Βοιωτία, εξετάζοντας πλέον το ενδεχόμενο να κλείσουν όχι μόνο την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, αλλά και τους παράδρομους στο ίδιο σημείο. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο τους που μίλησε στο Newsbomb, η συζήτηση για νέο γύρο κινητοποιήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση για τα αιτήματα του κλάδου.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι τα μπλόκα αποτελούν «μονόδρομο», καθώς, όπως τονίζουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα, αλλά και οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες παραγωγούς.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Το κλείσιμο και των παραδρόμων στο Κάστρο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κυκλοφοριακή εικόνα στο εθνικό δίκτυο.

Οι οδηγοί που κινούνται στον άξονα Αθήνα–Λαμία καλούνται να δείχνουν υπομονή και να ενημερώνονται εγκαίρως για τις εναλλακτικές διαδρομές, ενόψει της πιθανής νέας κλιμάκωσης.

Επίσης, οι αγρότες σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb θα κλείσουν και τους παράδρομους στον κόμβο του Μπράλου, για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα, από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι.

