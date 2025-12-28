«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία

Με μεγάλη υπομονή πρέπει να εξοπλιστούν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων που επιστρέφουν προς Αθήνα την Κυριακή (28/12), καθώς στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Λαμίας, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 3:00' το μεσημέρι είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και εισέρχονται ξανά στην εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας.

Αυξημένη κίνηση στο Μαρτίνο.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και έξω από τη Θήβα, με ουρά έξι χιλιομέτρων να έχει σχηματιστεί στην εθνική οδό.

Από το κυκλοφοριακό χάος δεν εξαιρέθηκαν και οι παράδρομοι της Βοιωτίας, με αργές ταχύτητες να κινούνται τα οχήματα στην Αλίαρτο.

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι η εθνική οδός στο ύψος των Θερμοπυλών.

Ο «χάρτης» των μπλόκων

Απο χθες, στη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

Στη Νίκαια Λάρισας, όπου αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κατά τη διάσκεψη του Σαββάτου, έχει κλείσει εκ νέου η αερογέφυρα της Λάρισας, η οποία είχε δοθεί στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Αναμένεται να ανοίξει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

Παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δεν θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας. Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας.

Μπλόκο στην περιμετρική της Πάτρας

Στην Πάτρα, σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (27/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας. Οι αγρότες είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

