Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

Επιστροφή μετ' εμποδίων για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, λόγω των μπλόκων των αγροτών και των τρακτέρ που παραμένουν στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ήδη το μεσημέρι της Κυριακής να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων στον Μπράλο και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κίνηση στην περιοχή της Λαμίας και στο 125ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές και οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα στον Μπράλο

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, πριν το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, η κυκλοφορία περιορίζεται σε μία λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων. Παρά το γεγονός ότι οι αγρότες είχαν αποσύρει από χθες τα τρακτέρ για να απελευθερώσουν μία επιπλέον λωρίδα, η κίνηση παραμένει πυκνή και η επιβράδυνση σημαντική.

Σημαντικές καθυστερήσεις στη γέφυρα Μαρτίνου

Από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, δηλαδή από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, τα οχήματα κινούνται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο, όπου η κυκλοφορία περιορίζεται και πάλι σε μία λωρίδα, με ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθήσουν παράδρομο προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς τη Ριτσώνα και κατόπιν προς την Αθήνα.

Η κίνηση στους παράδρομους γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που επιφέρει σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς και αυξημένο χρόνο διέλευσης. Οι ρυθμίσεις της Τροχαίας προσπαθούν να διευκολύνουν τηροή, ωστόσο η αυξημένη κίνηση και οι περιορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας επιβαρύνουν την κατάσταση.

Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σήμερα Κυριακή αποκλείοντας συμβολικά την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς. Παρά την ανακοίνωση περί διάθεσης διαλόγου με την κυβέρνηση που ήρθε χθες Σάββατο από 18 μπλόκα, σήμερα τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους. Μάλιστα, για αύριο Δευτέρα οι αγρότες προαναγγέλλουν πως θα «κόψουν την Ελλάδα στα δύο».

Παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, που άνοιξαν σήμερα τα διόδια Μακρυχωρίου, όπως και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων που κρατούν κλειστό το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα. Για αύριο Δευτέρα, οι αγρότες στα Μάλγαρα έχουν προαναγγείλει αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στην εθνική οδό, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα «αποκλεισμού» και να «κόψουν την Ελλάδα τα δύο», όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Αποκλεισμένη παραμένει από χθες Σάββατο η περιμετρική της Πάτρας, ενώ παραμένει αποκλεισμένος όλο το διάστημα των αγροτικών κινητοποιήσεων ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα. Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας τονίζουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τις καθημερινές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους των μπλόκων ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως θα συνεχίζουν τον αγώνα τους που αποτελεί γι' αυτούς θέμα επιβίωσης. «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Ε65 και επισημαίνουν πως «δεν θα μετακινηθούμε, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας». Σημειώνεται πως οι αγρότες της Καρδίτσας σήκωσαν σήμερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες.

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα και θα επαναλάβουν τον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, κλείνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι μέχρι τις 2.

Διάθεση διαλόγου από αγρότες σε 18 μπλόκα

Έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους δηλώνουν αγρότες από 18 μπλόκα που είχαν σύσκεψη το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Από την σύσκεψη έλειπαν εκπρόσωποι μεγάλων αγροτικών μπλόκων όπως αυτών της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Σιάτιστας και του Προμαχώνα.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα»

«Εντός των ημερών θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κυβέρνησης. Συζητάμε και πιστεύω ότι βήμα βήμα θα φτάσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο αγρότης Χρήστος Τσιλιάς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει όλο αυτό που έχει στηθεί να έχει και μια προοπτική. Πρέπει να δούμε πού σκαλώνει αυτή η ιστορία, να δούμε αν μας φταίει όντως η ΑΑΔΕ και από εκεί και πέρα να αρχίσει ένας διάλογος και αυτά που είναι να δώσει η πολιτεία να θεσμοθετηθούν», τόνισε από την πλευρά ο αγροσυνδικαλιστής, Γιάννης Βογιατζής.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα αγώνα στον αγώνα και να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα. Και εμείς μέχρι να πάρουμε κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε δεν φεύγουμε αλλά στον διάλογο πρέπει να πάμε», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια.

Διαβάστε επίσης