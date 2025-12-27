Αγρότες: Σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών από 18 μπλόκα - Υπέρ ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση

Συνάντηση εκπροσώπων από 18 αγροτικά μπλόκα από όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε στην Επανομή, εν μέσω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου, με βασικό αίτημα την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Με ανακοίνωσή τους, απευθύνουν κάλεσμα στους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο» τονίζεται στην ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι ζωτικής σημασίας και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Την ίδα ώρα αγρότες από τα άλλα μπλόκα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμων από σήμερα.

Προαναγγέλλουν μάλιστα νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη.

Ήδη έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, αλλά και την αερογέφυρα της Νίκαιας, ενώ προγραμματίζουν μέσα στην ημέρα συμβολικούς αποκλεισμούς στο τελωνείο των Ευζώνων και στην περιμετρική της Πάτρας.

Το μεσημέρι σήμερα πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, σύσκεψη όπου οι αγρότες αποφάσισαν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων. Ξεκινώντας από αύριο, Κυριακή θα ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τη Δευτέρα, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη επανέρχονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας.

Την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες προγραμματίζουν συγκέντρωση στη Νίκαια, με τη συμμετοχή των οικογενειών τους, για γιορτή και ανταλλαγή ευχών.

