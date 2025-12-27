Κλιμακώνουν εκ νέου τα μπλόκα οι αγρότες: Αποφάσισαν αποκλεισμούς δρόμων από σήμερα

Κλιμακώνουν εκ νέου τα μπλόκα στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία οι αγρότες που αποφάσισαν συνέχιση των αποκλεισμών από σήμερα.

Προαναγγέλλουν μάλιστα νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη.

Ήδη έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, αλλά και την αερογέφυρα της Νίκαιας, ενώ προγραμματίζουν μέσα στην ημέρα συμβολικούς αποκλεισμούς στο τελωνείο των Ευζώνων και στην περιμετρική της Πάτρας.

Το μεσημέρι σήμερα πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, σύσκεψη όπου οι αγρότες αποφάσισαν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων. Ξεκινώντας από αύριο, Κυριακή θα ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI) Eurokinissi

Τη Δευτέρα, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη επανέρχονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας.

Την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες προγραμματίζουν συγκέντρωση στη Νίκαια, με τη συμμετοχή των οικογενειών τους, για γιορτή και ανταλλαγή ευχών.

