Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Κλείνουν στις 12 τα Μάλγαρα προς Αθήνα

Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες, αφού έκαναν Χριστούγεννα στους δρόμους και κλείνουν στις 12 το μεσημέρι την εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σήμερα στη Νίκαια αναμένεται να διεξαχθεί νέα συνέλευση, όπου όλα δείχνουν πως θα επικυρωθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών. Η αερογέφυρα της Λάρισας θα κλείσει μετά την συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα παρατάξουν τα τρακτέρ σε άλλο σημείο, και θα την δώσουν πίσω στην κυκλοφορία την Τρίτη, για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Την Κυριακή οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια Μακρυχωρίου, από τις 12:00 έως τις 17:00, αλλά τη Δευτέρα προτίθενται να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς για περίπου δύο ώρες το απόγευμα.

Νέος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων

Την ίδια ώρα, το Σάββατο στο μπλόκο των Μαλγάρων, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Τέλος, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Ταλαιπωρία στη Βοιωτία

Πολύωρες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν οι οδηγοί που ταξίδευαν προς τη Λαμία την Παρασκευή (26/12), καθώς στο ύψος του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας υπήρχε μόνο μία λωρίδα ανοιχτή.

Κατά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έδωσαν σε κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, δηλώνοντας ότι θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διέλευση των οδηγών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η κίνηση εκτρέπεται από τον κόμβο Μαρτίνου και τα οχήματα εισέρχονται ξανά στην εθνική οδό μετά το μπλόκο του Κάστρου.

«Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω»

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπο επεξεργασία, ενώ θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr το Σάββατο οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Παράλληλα, σταθερά στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, παρά τις κινητοποιήσεις, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όπως ανοικτά είναι και τα διόδια, με τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Γιορτές στα μπλόκα

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.