Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

Σκληραίνουν τη στάση τους πριν την Πρωτοχρονιά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι

Newsbomb

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

Το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με κρίσιμη συνέλευση να λαμβάνει χώρα το Σάββατο (27/12) στη Νίκαια της Λάρισας.

Η αερογέφυρα της Λάρισας θα κλείσει μετά την συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα παρατάξουν τα τρακτέρ σε άλλο σημείο, και θα την δώσουν πίσω στην κυκλοφορία την Τρίτη, για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Την Κυριακή οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια Μακρυχωρίου, από τις 12:00 έως τις 17:00, αλλά τη Δευτέρα προτίθενται να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς για περίπου δύο ώρες το απόγευμα.

Νέος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων

Την ίδια ώρα, το Σάββατο στο μπλόκο των Μαλγάρων, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Τέλος, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Ταλαιπωρία στη Βοιωτία

Πολύωρες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν οι οδηγοί που ταξίδευαν προς τη Λαμία την Παρασκευή (26/12), καθώς στο ύψος του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας υπήρχε μόνο μία λωρίδα ανοιχτή.

Κατά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έδωσαν σε κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, δηλώνοντας ότι θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διέλευση των οδηγών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η κίνηση εκτρέπεται από τον κόμβο Μαρτίνου και τα οχήματα εισέρχονται ξανά στην εθνική οδό μετά το μπλόκο του Κάστρου.

«Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω»

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπο επεξεργασία, ενώ θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr το Σάββατο οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Παράλληλα, σταθερά στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, παρά τις κινητοποιήσεις, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όπως ανοικτά είναι και τα διόδια, με τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Γιορτές στα μπλόκα

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:13ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλανδης και Καμπότζης - 47 νεκροί, εκατομμύρια εκτοπισμένοι

07:00LIFESTYLE

Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν στην TV το 2026 – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Χρήστο Φερεντίνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Μια ακόμη δολοφονία δημοσιογράφου - Είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Eυκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Οι ημερομηνίες πληρωμών

04:05ΚΟΣΜΟΣ

«Δεσμοί αίματος» σφυρηλατήθηκαν μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας λέει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντοναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «θα σκεφτεί» για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι κατά Λευκορωσίας: «Το Μίνσκ πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τα 6 βιβλία που ξεχώρισε για να διαβάσει στις εορτές

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ