e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Οι πόλεμοι μπορούν να συνεχίζονται για πάντα» με τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί η επίθεση στο Ιράν: Σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά ο Φάμελλος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Μαρτίου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

07:00ΚΟΣΜΟΣ

B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι για ράλι του πετρελαίου - «Αγγίζει» τα 80 δολάρια το βαρέλι

06:38WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Σήμερα η σπάνια σεληνιακή έκλειψη - Πού θα είναι ορατή

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι ημερομηνίες για την πληρωμή των δικαιούχων πριν το Πάσχα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ