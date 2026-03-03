Σαν σήμερα 3 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Μαρτίου.
- 1957 - Ηρωικός θάνατος του Γρηγορίου Αυξεντίου, ο οποίος, αρνούμενος μέχρι τέλους να παραδοθεί στους Άγγλους, πολέμησε επί ώρες μόνος και νίκησε ηθικά κατά της ισχυρής αγγλικής δύναμης.
- 2002 - Ελλάδα: Σταματάει η χρήση της δραχμής μετά από μια περίοδο 2 μηνών από την ημέρα που ξεκίνησε η χρήση του ευρώ.
- 2021 - Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει την Θεσσαλία το επίκεντρο εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ελασσόνας ο σεισμός γίνεται αισθητός σε ολόκληρη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός ανθρώπου, τρεις ελαφρούς τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε ένα παλιό σχολείο, δύο εκκλησίες και πολλές κατοικίες στην Ελασσόνα, το Μεσοχώρι, το Δαμάσι, το Αμούρι, το Δομένικο, το Ζάρκο, και στη Λάρισα.
