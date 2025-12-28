Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα για παράνομες επιδοτήσεις

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα από το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Μπότας κατήγγειλε το γεγονός, δηλώνοντας πως δεν είχε καμία ενημέρωση για έλεγχο και πως είχε πληρωθεί κανονικά τις επιδοτήσεις, μετά τον διπλό έλεγχο που έγινε λόγω της παρέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όπως τόνισε.

Ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων, δήλωσε ότι διαπίστωσε πως οι λογαριασμοί του είναι δεσμευμένοι το Σάββατο: «Πήγα στο περίπτερο να πάρω ένα αναψυκτικό, έβαλα την κάρτα και βλέπω ότι δεν δουλεύει. Μπαίνω στον ηλεκτρονικό τραπεζικό μου λογαριασμό και τα βλέπω όλα μηδενισμένα».

Όπως λέει, επικοινώνησε ο ίδιος με την τράπεζα όπου ενημερώθηκε πως «μπλόκαραν το λογαριασμό» με τη διάταξη 6772 από το ελληνικό FBI, όπως του είπαν. Πρόσθεσε πως μέχρι την προηγούμενη έκανε κανονικά συναλλαγές και πως στις 17 Δεκεμβρίου πήρε κανονικά όλες τις νόμιμες επιδοτήσεις.

«Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Έπρεπε να με φωνάξουν για έλεγχο. Έχω πληρωθεί όλες τις επιδοτήσεις και ποτέ δεν αντιμετώπισα πρόβλημα και τώρα βρίσκονται προ τετελεσμένων γεγονότων. Είναι μια προσπάθεια φίμωσης (…)» πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Κατήγγειλε επίσης ότι «χρονιάρες μέρες, με ένα παιδί 4 μηνών, μας άφησαν χωρίς ένα ευρώ», χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ανεπίτρεπτο».

Πρόκειται για τον δεύτερο αγροτοσυνδικαλιστή του μπλόκου των Μαλγάρων του οποίου οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί, μετά τον Κώστα Ανεστίδη που επίσης δηλώνει πως δεν έχει κάνει καμία παρανομία.

