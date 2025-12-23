Κώστας Ανεστίδης: «Είμαι καθαρός, πληρώνω και την τελευταία δραχμή, προσπαθούν να σπάσουν το μέτωπο»

Στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης για δηλώσεις αγροτεμαχίων και αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αγρότες, οι οποίοι φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις της τάξεως των 170.000 και 133.000 ευρώ αντίστοιχα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να δήλωνε την περίοδο 2019–2024 συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων καλλιεργούνται με ρύζι. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους περίπου 122.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φερόμενες αναντιστοιχίες, καθώς ορισμένα αγροτεμάχια δεν εμφανίζονται δηλωμένα στην ταυτότητα ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Η δικογραφία έχει σχηματιστεί και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, ο οποίος διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του κ. Ανεστίδη έως του ποσού των 122.000 ευρώ, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση. Εντός της ημέρας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Ευρωπαίο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις.

Ο ίδιος ο κ. Ανεστίδης αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρατυπία. Μιλώντας στο OPEN, δήλωσε: «Είμαι τόσο καθαρός που πήρα σήμερα όλα τα ΟΣΔΕ από το 2020 έως το 2025 και δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Είμαι από τους λίγους αγρότες της περιοχής που πληρώνω και την τελευταία δραχμή. Δεν υπάρχει καμία παρατυπία».

Αναφερόμενος στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, πρόσθεσε:

«Λένε πού πήγαν τα νοικιασμένα. Δεν έχω τη δυνατότητα να αφήσω τα νοικιασμένα μία χρονιά;».

Ο κ. Ανεστίδης κατήγγειλε επίσης αιφνιδιασμό για τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί μου. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να σπάσουν το μέτωπο των αγροτών. Τα αγροτεμάχιά μου είναι 13, 14 ή 15 κάποιες φορές, και όλα είναι στο Κτηματολόγιο. Αν υπήρχε κάτι, δεν θα έπρεπε να με καλέσουν να το διευθετήσω; Δεν είχα καμία ενημέρωση, ούτε καν το έγγραφο του εισαγγελέα. Κάλεσα την αστυνομία και μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Όλα τα χωράφια που καλλιεργώ είναι με ΑΤΑΚ και δηλωμένα στο κτηματολόγιο», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος τονίζει πως έχει βγει καθαρός σε 7 ελέγχους.

