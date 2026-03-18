Φωτογραφίζοντας την Αθήνα από ψηλά με το Xiaomi 17 Ultra

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας, η Xiaomi -η αγαπημένη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και έξυπνων κατασκευών με smartphones και έξυπνο hardware, συνδεδεμένων μέσω μιας πλατφόρμας ΙοΤ στον πυρήνα της- σε συνεργασία με τη Leica διοργάνωσε ένα ιδιαίτερο night photography masterclass.

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης συναντήθηκαν το απόγευμα στον Λυκαβηττό όπου, έπειτα από ένα σύντομο καλωσόρισμα, χωρίστηκαν σε ζευγάρια και ξεκίνησαν ένα ταξίδι στην Αθήνα από ψηλά, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Παπαδάκου, main instructor της Leica Akademie. Στόχος της ιδιαίτερης αυτής «φωτοβόλτας» ήταν να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες της νέας ναυαρχίδας της Εταιρείας, του Xiaomi 17 Ultra.

Τα σημεία υπεροχής του Xiaomi 17 Ultra

Σχεδιασμένο για ισχυρή και ευέλικτη λήψη φωτογραφιών, το Xiaomi 17 Ultra ανοίγει νέους ορίζοντες με τον πρώτο αισθητήρα κύριας κάμερας LOFIC 1" της Xiaomi. Ο αισθητήρας εικόνας Light Fusion 1050L χρησιμοποιεί τεχνολογία πυκνωτή αιχμής για να αυξήσει σημαντικά την πλήρη χωρητικότητα και να επιτρέψει απόδοση HDR επόμενης γενιάς. Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η κάμερα Leica 200MP 75–100mm, με μηχανικό οπτικό ζουμ 75–100mm.

Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα οπτικά πρότυπα της Leica APO, η κάμερα-τηλεφακός διατηρεί υψηλή ποιότητα εικόνας με ελάχιστο ghosting και χρωματικές παραμορφώσεις σε όλο το εύρος του ζουμ και επεκτείνεται σε εστιακό μήκος, ισοδύναμο με 400mm (17,2x) χάρη στην προηγμένη τεχνολογία αισθητήρα για εξαιρετική φωτογραφία μεγάλου βεληνεκούς.

Εκτός από τις προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας, το Xiaomi 17 Ultra προσφέρει εξαιρετικά δυναμική βιντεοσκόπηση με κινηματογραφικής ποιότητας χρώματα και σύστημα σταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής Dolby Vision® ή ACES Log έως 4K 120fps, τόσο στην κύρια κάμερα όσο και στον τηλεφακό.

Μεταξύ των παραπάνω, ξεχωρίζει η δυνατότητα της συσκευής για πλούσιες και ρεαλιστικές εικόνες σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού. Με αυτό το σκεπτικό, η βόλτα είχε χωριστεί σε τέσσερις θεματικούς «σταθμούς», όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά τις δυνατότητες της νέας συσκευής, όπως την ισχυρή απόδοση του τηλεφακού, πώς αποτυπώνονται και εστιάζονται υπέροχα πλάνα από απόσταση, καθώς και πώς γίνεται σωστό καδράρισμα και ζωντανές νυχτερινές λήψεις.

H εκδήλωση αυτή είχε διττό σκοπό, καθώς πέρα από την παρουσίαση της νέας ναυαρχίδας της Εταιρείας και των δυνατοτήτων της στις νυχτερινές λήψεις, το 2026 σηματοδοτεί την 5η χρονιά συνεργασίας με τη Leica. Από το 2022, οι δυο εταιρείες συνεργάζονται στενά για τη δημιουργία μοναδικών συσκευών οι οποίες ξεχωρίζουν χάρη στις φωτογραφικές εμπειρίες που προσφέρουν, το σχεδιασμό τους, αλλά και τις επιδόσεις τους σε κάθε καθημερινή ανάγκη.

Το νέο Xiaomi 17 Ultra κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα μαζί με το Xiaomi 17 Ultra Photography kit pro, το οποίο μετατρέπει τη συσκευή σε μια πραγματική φωτογραφική μηχανή προσθέτοντας λειτουργίες όπως κλείστρο δύο σταδίων, πολύπλευρο δαχτυλίδι προσαρμογέα για διάφορα φίλτρα και μια ενσωματωμένη μπαταρία 2.000mAh.

