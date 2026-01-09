Xiaomi: Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο που φτιάχνει smartphone σε 6''

Η Xiaomi δεν είναι πια απλώς μια μάρκα κινητού, αλλά μια πλήρους κλίμακας μονάδα παραγωγής. Αυτό δείχνει το «έξυπνο» εργοστάσιό της που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Changping στο Πεκίνο.

Για να χτιστεί κόστισε 2,4 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 343 εκατ. δολάρια και είναι το πρώτο εργοστάσιο της Xiaomi που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία, σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ναυαρχίδων μοντέλων.

Έχει έκταση πάνω από 81.000 τετραγωνικά μέτρα, μέγεθος που ισοδυναμεί με περίπου 11 γήπεδα ποδοσφαίρου και λειτουργεί όλο το 24χρονο, με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία.

Μέσα σε αυτό το υπερσύγχρονο και «έξυπνο» εργοστάσιο, σύμφωνα με την Xiaomi, η συναρμολόγηση ενός smartphone από την πλακέτα κυκλώματος έως το τελικό προϊόν διαρκεί περίπου έξι δευτερόλεπτα και, σε πλήρη χωρητικότητα, το εργοστάσιο θα μπορούσε να παράγει περισσότερες από 10 εκατομμύρια συσκευές ετησίως.

Η πλατφόρμα-κινητήριος δύναμη

Στην καρδιά των λειτουργιών βρίσκεται η πλατφόρμα Xiaomi Hyper Intelligent Manufacturing Platform.

Αντί να ακολουθεί σταθερές οδηγίες, η πλατφόρμα που ενσωματώνεται σε λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), είναι ικανή να αυτοπαρακολουθείται μέσω δεκάδων χιλιάδων αισθητήρων που συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις θερμοκρασίες συγκόλλησης, την πίεση του ρομποτικού βραχίονα και τις δονήσεις του μεταφορικού ιμάντα. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόσει άμεσα τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, εάν το ιξώδες της κόλλας αλλάξει λόγω καιρικών συνθηκών, η τεχνητή νοημοσύνη επανυπολογίζει την πίεση της αντλίας για να διατηρήσει την ποιότητα της συγκόλλησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η πλατφόρμα μπορεί να «εντοπίσει και να λύσει προβλήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας», καθιστώντας το εργοστάσιο ολοένα και πιο έξυπνο με την πάροδο του χρόνου.

Η Xiaomi δήλωσε ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εγκατάστασης είναι η τεχνολογική της αυτονομία, με όλο το λογισμικό διαχείρισης και το 96,8% του υλικού να αναπτύσσονται και να κατασκευάζονται εσωτερικά. Πέρα από τη μείωση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, αυτό επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση εξαρτημάτων και την προσαρμογή των παραμέτρων συναρμολόγησης για την παραγωγή διαφορετικών μοντέλων smartphone.

Η ελάχιστη ανθρώπινη εμπλοκή βοηθά επίσης στη διατήρηση σταθερής παραγωγής και δημιουργεί ένα εξαιρετικά καθαρό περιβάλλον. Το προηγμένο φιλτράρισμα και η ροή αέρα θετικής πίεσης περιορίζουν τη λεπτή σκόνη, διασφαλίζοντας την ακρίβεια για μικροσκοπικά εξαρτήματα smartphone που είναι δύσκολο να χειριστούν χειροκίνητα.

Πώς παράγεται ένα smartphone

Η Xiaomi δήλωσε ότι η παραγωγή smartphone ακολουθεί επτά στάδια, ξεκινώντας με εξοπλισμό τεχνολογίας επιφανειακής τοποθέτησης που τοποθετεί μικροσκοπικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ακρίβεια επιπέδου micron.

Μετά τη συναρμολόγηση, οι ρομποτικοί βραχίονες μεταφέρουν έως και 40 μητρικές πλακέτες ταυτόχρονα σε εξοπλισμό δοκιμών για επιθεωρήσεις πολλαπλών καναλιών για την επαλήθευση της λειτουργικότητας και της απόδοσης σε σχέση με τις προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, οι πλακέτες αποστέλλονται σε ένα άλλο ρομπότ για ενίσχυση, προσθέτοντας υλικά όπως στρώματα απορρόφησης κραδασμών, χαλύβδινες πλάκες ή μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών για την ενίσχυση της δομικής ανθεκτικότητας πριν από την τελική συναρμολόγηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, το σύστημα Hyper IMP παρακολουθεί τα αποθέματα εξαρτημάτων και τις ολοκληρωμένες παρτίδες, ενώ τα ρομπότ μεταφέρουν συσκευές μεταξύ των σταδίων.

Οι άνθρωποι παίζουν μόνο περιορισμένο ρόλο, όπως η φόρτωση εξαρτημάτων σε μηχανές SMT και η μεταφορά συναρμολογημένων τηλεφώνων σε εξοπλισμό συσκευασίας.

Μετά τη συναρμολόγηση της κύριας πλακέτας, τα ρομπότ μετακινούν τις πλακέτες στην τελική συναρμολόγηση smartphone σε δύο βήματα. Πρώτον, το πίσω κάλυμμα προσαρτάται στο κύριο σώμα του τηλεφώνου, ακολουθούμενο από πολλαπλούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στο νερό και της εξωτερικής εμφάνισης.

Οι συσκευές που περνούν τις δοκιμές υποβάλλονται σε τελικές ολοκληρωμένες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, της απόδοσης της κεραίας, του ήχου, της κάμερας, της οθόνης και των αισθητήρων, πριν από την αποστολή.

Η Xiaomi έχει επίσης αναπτύξει έναν Θάλαμο Δοκιμών Γήρανσης για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας. Ο θάλαμος προσομοιώνει τη μακροχρόνια χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα για να αξιολογήσει τη σταθερότητα της απόδοσης και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με κάθε μονάδα να μπορεί να δοκιμάσει περισσότερα από 2.400 τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Η Xiaomi δήλωσε ότι το σύστημα μειώνει τον χρόνο δοκιμών και προστατεύει τους εργαζόμενους από την παρατεταμένη έκθεση σε σκληρές συνθήκες δοκιμών. Στη συνέχεια, οι συσκευές μεταφέρονται στην τελική συσκευασία πριν από την πώληση.

