Xiaomi: Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο που φτιάχνει smartphone σε 6''

Ένα εργοστάσιο της Xiaomi στο Πεκίνο είναι 100% αυτοματοποιημένο σε βασικά στάδια με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Newsbomb

Xiaomi: Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο που φτιάχνει smartphone σε 6''
Xiaomi
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Xiaomi δεν είναι πια απλώς μια μάρκα κινητού, αλλά μια πλήρους κλίμακας μονάδα παραγωγής. Αυτό δείχνει το «έξυπνο» εργοστάσιό της που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Changping στο Πεκίνο.

Για να χτιστεί κόστισε 2,4 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 343 εκατ. δολάρια και είναι το πρώτο εργοστάσιο της Xiaomi που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία, σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ναυαρχίδων μοντέλων.

inside-factory-1767716154.jpg

Έχει έκταση πάνω από 81.000 τετραγωνικά μέτρα, μέγεθος που ισοδυναμεί με περίπου 11 γήπεδα ποδοσφαίρου και λειτουργεί όλο το 24χρονο, με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία.

Μέσα σε αυτό το υπερσύγχρονο και «έξυπνο» εργοστάσιο, σύμφωνα με την Xiaomi, η συναρμολόγηση ενός smartphone από την πλακέτα κυκλώματος έως το τελικό προϊόν διαρκεί περίπου έξι δευτερόλεπτα και, σε πλήρη χωρητικότητα, το εργοστάσιο θα μπορούσε να παράγει περισσότερες από 10 εκατομμύρια συσκευές ετησίως.

Η πλατφόρμα-κινητήριος δύναμη

Στην καρδιά των λειτουργιών βρίσκεται η πλατφόρμα Xiaomi Hyper Intelligent Manufacturing Platform.

Αντί να ακολουθεί σταθερές οδηγίες, η πλατφόρμα που ενσωματώνεται σε λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), είναι ικανή να αυτοπαρακολουθείται μέσω δεκάδων χιλιάδων αισθητήρων που συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις θερμοκρασίες συγκόλλησης, την πίεση του ρομποτικού βραχίονα και τις δονήσεις του μεταφορικού ιμάντα. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόσει άμεσα τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, εάν το ιξώδες της κόλλας αλλάξει λόγω καιρικών συνθηκών, η τεχνητή νοημοσύνη επανυπολογίζει την πίεση της αντλίας για να διατηρήσει την ποιότητα της συγκόλλησης.

aging-test-chamber-1767717619.jpg

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η πλατφόρμα μπορεί να «εντοπίσει και να λύσει προβλήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας», καθιστώντας το εργοστάσιο ολοένα και πιο έξυπνο με την πάροδο του χρόνου.

Η Xiaomi δήλωσε ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εγκατάστασης είναι η τεχνολογική της αυτονομία, με όλο το λογισμικό διαχείρισης και το 96,8% του υλικού να αναπτύσσονται και να κατασκευάζονται εσωτερικά. Πέρα από τη μείωση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, αυτό επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση εξαρτημάτων και την προσαρμογή των παραμέτρων συναρμολόγησης για την παραγωγή διαφορετικών μοντέλων smartphone.

administration-room-1767716261.jpg

Η ελάχιστη ανθρώπινη εμπλοκή βοηθά επίσης στη διατήρηση σταθερής παραγωγής και δημιουργεί ένα εξαιρετικά καθαρό περιβάλλον. Το προηγμένο φιλτράρισμα και η ροή αέρα θετικής πίεσης περιορίζουν τη λεπτή σκόνη, διασφαλίζοντας την ακρίβεια για μικροσκοπικά εξαρτήματα smartphone που είναι δύσκολο να χειριστούν χειροκίνητα.

Πώς παράγεται ένα smartphone

Η Xiaomi δήλωσε ότι η παραγωγή smartphone ακολουθεί επτά στάδια, ξεκινώντας με εξοπλισμό τεχνολογίας επιφανειακής τοποθέτησης που τοποθετεί μικροσκοπικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ακρίβεια επιπέδου micron.

5-1767716957.jpg

Μετά τη συναρμολόγηση, οι ρομποτικοί βραχίονες μεταφέρουν έως και 40 μητρικές πλακέτες ταυτόχρονα σε εξοπλισμό δοκιμών για επιθεωρήσεις πολλαπλών καναλιών για την επαλήθευση της λειτουργικότητας και της απόδοσης σε σχέση με τις προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, οι πλακέτες αποστέλλονται σε ένα άλλο ρομπότ για ενίσχυση, προσθέτοντας υλικά όπως στρώματα απορρόφησης κραδασμών, χαλύβδινες πλάκες ή μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών για την ενίσχυση της δομικής ανθεκτικότητας πριν από την τελική συναρμολόγηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, το σύστημα Hyper IMP παρακολουθεί τα αποθέματα εξαρτημάτων και τις ολοκληρωμένες παρτίδες, ενώ τα ρομπότ μεταφέρουν συσκευές μεταξύ των σταδίων.

3-1767716612.jpg

Οι άνθρωποι παίζουν μόνο περιορισμένο ρόλο, όπως η φόρτωση εξαρτημάτων σε μηχανές SMT και η μεταφορά συναρμολογημένων τηλεφώνων σε εξοπλισμό συσκευασίας.

Μετά τη συναρμολόγηση της κύριας πλακέτας, τα ρομπότ μετακινούν τις πλακέτες στην τελική συναρμολόγηση smartphone σε δύο βήματα. Πρώτον, το πίσω κάλυμμα προσαρτάται στο κύριο σώμα του τηλεφώνου, ακολουθούμενο από πολλαπλούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στο νερό και της εξωτερικής εμφάνισης.

2-1767717427.jpg

Οι συσκευές που περνούν τις δοκιμές υποβάλλονται σε τελικές ολοκληρωμένες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, της απόδοσης της κεραίας, του ήχου, της κάμερας, της οθόνης και των αισθητήρων, πριν από την αποστολή.

Η Xiaomi έχει επίσης αναπτύξει έναν Θάλαμο Δοκιμών Γήρανσης για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας. Ο θάλαμος προσομοιώνει τη μακροχρόνια χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα για να αξιολογήσει τη σταθερότητα της απόδοσης και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με κάθε μονάδα να μπορεί να δοκιμάσει περισσότερα από 2.400 τηλέφωνα ταυτόχρονα.

1-1767716343.jpg

Η Xiaomi δήλωσε ότι το σύστημα μειώνει τον χρόνο δοκιμών και προστατεύει τους εργαζόμενους από την παρατεταμένη έκθεση σε σκληρές συνθήκες δοκιμών. Στη συνέχεια, οι συσκευές μεταφέρονται στην τελική συσκευασία πριν από την πώληση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56WHAT THE FACT

Μία όαση κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό - Η απροσδόκητη επιστημονική ανακάλυψη

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

13:51LIFESTYLE

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

13:47LIFESTYLE

Συνεχίζεται η διαμάχη των Μπέκαμ - Ο Μπρούκλιν προειδοποιεί Ντέιβιντ και Βικτόρια να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME στο Αθήναιον Experience στις 8 Ιανουαρίου

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους, ανάμεσά τους ένα παιδί - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ή δεν ξέρει τι υπογράφει, ή λέει ανοιχτά ψέματα»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «αναζωογονήσουν» γερασμένα ωάρια - Νέα μελέτη για τη γονιμότητα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από το βίντεο με καταγγελίες για μίζες – Σκιές και κρίσιμα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ