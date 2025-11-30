Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη
Η ανακοίνωση ήρθε μέσω Weibo, με τη Xiaomi να χαρακτηρίζει την επίτευξη ως «νέο σημείο εκκίνησης για το μέλλον».
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η είσοδος της Xiaomi στην ηλεκτροκίνηση δεν ήταν απλώς τολμηρή, ήταν εκρηκτική. Μέσα σε μόλις 19 μήνες, η κινεζική εταιρεία ξεπέρασε τις 500.000 μονάδες παραγωγής, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ορόσημο για μια μάρκα που ξεκίνησε από τα smartphones και πλέον συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές EV στην Κίνα.
Η ανακοίνωση ήρθε μέσω Weibo, με τη Xiaomi να χαρακτηρίζει την επίτευξη ως «νέο σημείο εκκίνησης για το μέλλον».
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη
07:00 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον
06:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ