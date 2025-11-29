Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς υποστηρίζει ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του, Στέφανου Τσιτσιπά που πιάστηκε από τις αρχές να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ ο πατέρας του Έλληνα πρωταθλητή παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που πιάστηκε να τρέχει με 210 χλμ. και παρέδωσε το δίπλωμά του.

Η ιστορία αυτή, ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου και βεβαιώθηκε το περασμένο Σάββατο. Μέχρι τότε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε πληρώσει το πρόστιμο αλλά δεν είχε μπει ούτε στην εφαρμογή που έρχεται ειδοποίηση για το πρόστιμο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δικαίωμα ενστάσεως έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον Στέφανο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει η επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

