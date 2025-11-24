Φαίη Σκορδά: Η επική ατάκα στον «αέρα» του Buongiorno - Έμειναν άφωνοι οι συνεργάτες της

Την υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά που συνελήφθη να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό σχολίασε το πάνελ του «Buongiorno», με την Φαίη Σκορδά να εκφράζει έναν προβληματισμό που έγινε μία από τις «αριστουργηματικές» ατάκες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Αρχικά, η εκπομπή πρόβαλε την δήλωση του δικηγόρου του διάσημου τενίστα, Θανάση Παπαθανασίου, στην οποία ανέφερε: «Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο πρόσωπο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».





Ακούγοντας τον ρεπόρτερ να αναφέρει πως το αυτοκίνητο Τσιτσιπά το οποίο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, «οδηγούσε τρίτο άτομο», η Φαίη Σκορδά αναρωτήθηκε «αυτό το αυτοκίνητο χωράει τρία άτομα;», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της εξηγεί ότι με τον όρο «τρίτο πρόσωπο» εννοεί πώς οδηγούσε ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο τενίστας.

Δείτε την ατάκα της παρουσιάστριας στο tweet που ακολουθεί:

Με τον καβγά του Ουγγαρέζου, πέρασε απαρατήρητο αυτό το αριστούργημα. Ούτε ο Σεφερλής,ούτε η Μενεγάκη τέτοια ατάκα . Πρέπει να περάσει στο πάνθεον της Ελληνικής τηλεόρασης , κάντε κανά repost να μην χαθεί #superkaterina #buongiorno #edotv #xamogelakaipali #toprwino #kalytera pic.twitter.com/I8hQR6r8i9 — MissVenom (@MissVenom2707) November 23, 2025

