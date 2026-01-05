Ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο - Κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατία»

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Η σύλληψη Μαδούρο και οι κατηγορίες

Ο Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και ηγείται του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για καταστολή της αντιπολίτευσης και φίμωση της διαφωνίας, ακόμη και με τη χρήση βίας. Πολλοί εντός και εκτός Βενεζουέλας θεωρούν ότι κέρδισε παράνομα τις εκλογές του 2024.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν στο προεδρικό συγκρότημα και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο επιχείρησης ειδικών δυνάμεων τα ξημερώματα του Σαββάτου, η οποία περιλάμβανε και πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις.

Έχουν πλέον απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για την ανατροπή του και την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της χώρας.

Τραμπ: Προειδοποίηση στη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας – «Θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν δεν πράξει το σωστό»

Σαφή προειδοποίηση προς τη νέα μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ενδέχεται να «πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από αυτό του Μαδούρο», εάν δεν «κάνει το σωστό».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο περιοδικό The Atlantic έγιναν την ώρα που ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Μαδούρο –ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διακίνηση όπλων– ότι ηγήθηκε ενός «ναρκοτρομοκρατικού καθεστώτος», ισχυρισμούς που ο ίδιος απορρίπτει.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα», λέει ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, μετά τα αεροπορικά πλήγματα στο Καράκας το Σάββατο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του και στη μεταφορά τους στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, Δημοκρατικοί βουλευτές χαρακτήρισαν την επιχείρηση «πράξη πολέμου».

Σε συνέντευξή του στο The Atlantic, ο Τραμπ δήλωσε αναφερόμενος στη Ροντρίγκες:

«Αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από αυτό του Μαδούρο».

Πρόσθεσε ότι για τη Βενεζουέλα «η αλλαγή καθεστώτος –ή όπως αλλιώς θέλει να το αποκαλέσει κανείς– είναι καλύτερη από αυτό που υπάρχει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερα».

Το Σάββατο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή «μια ασφαλής, ομαλή και συνετή μετάβαση», ενώ υποσχέθηκε ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εισέλθουν στη χώρα για να αποκαταστήσουν τις υποδομές και να «αρχίσουν να παράγουν έσοδα για τη χώρα».

Αντιδράσεις και απώλειες μετά την επιχείρηση

Παρά τις δηλώσεις της Ουάσινγκτον, οι σύμμαχοι του Μαδούρο παραμένουν σε θέσεις εξουσίας. Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι 32 Κουβανοί μαχητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο και της συζύγου του, ανακηρύσσοντας διήμερο εθνικό πένθος. Η Κούβα αποτελεί διαχρονικό σοσιαλιστικό σύμμαχο της Βενεζουέλας.

Σε διαδοχικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος των ΗΠΑ είναι κατά των καρτέλ ναρκωτικών και όχι κατά της Βενεζουέλας».

«Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα. Είμαστε σε πόλεμο με τις οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε στο NBC.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η Βενεζουέλα δεν λάβει «τις σωστές αποφάσεις», οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν «πολλαπλούς μοχλούς πίεσης» για την προάσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της «καραντίνας» στο πετρέλαιο της χώρας.

Απειλές και προς την Κολομβία

Ο Τραμπ προχώρησε και σε απειλές κατά της Κολομβίας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, που όπως είπε χαρακτηριστικά, του φαίνεται «καλή ιδέα». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, χαρακτήρισε τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο «άρρωστο άνθρωπο», κατηγορώντας τον ότι επιτρέπει την παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο και διεθνείς ανησυχίες

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι μέλη της προσωπικής φρουράς του Μαδούρο, στρατιώτες και άμαχοι σκοτώθηκαν.

Ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τη μη ενημέρωση του Κογκρέσου, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «αστυνομική δράση» και όχι εισβολή, ενώ τόνισε ότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν προαναγγέλλονται, καθώς «θα διαρρεύσουν».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου, έπειτα από ορκωμοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο, με τη στήριξη του στρατού. Αναμένεται να ορκιστεί επίσημα πρόεδρος τη Δευτέρα στο Καράκας.

Δημοκρατικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ, κατήγγειλαν την επιχείρηση ως παράνομη και προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων «ατέρμονων πολέμων», δεσμευόμενοι να στηρίξουν ψήφισμα που θα περιορίζει περαιτέρω ενέργειες χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Τέλος, σε κοινή ανακοίνωση, οι κυβερνήσεις Βραζιλίας, Χιλής, Κολομβίας, Μεξικού, Ουρουγουάης και Ισπανίας προειδοποίησαν ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες συνιστούν «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο» για την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής, ζητώντας λύση μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

