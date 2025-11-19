Τηλεθέαση: Λιάγκας, Καινούργιου ή Σκορδά; Μάχη στα πρωινάδικα

Αποφασισμένοι να κερδίσουν την πρώτη θέση φαίνεται ότι είναι αρκετοί τηλεαστέρες της πρωινής ζώνης, με αποτέλεσμα να δίνουν σκληρή μάχη στην καθημερινή αρένα της TV. Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε την πρωτιά με τον Γιώργο Λιάγκα.

Στο δυναμικό κοινό η «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 14,2%, ενώ στο σύνολο 13,4%. Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 15,7% του συνόλου και στο 12% του δυναμικού κοινού. Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» στο MEGA κράτησε παρέα στο 12,6% του συνόλου και στο 13,4% των τηλεθεατών 18-54.

Το «Breakfast@STAR» ανεβάζει στροφές, κερδίζοντας το 11,7% του δυναμικού κοινού και το 7,7% του συνόλου. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 8% και 8,3% αντίστοιχα. Στο ενημερωτικό μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 14,1% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 11,3% και 4,9% αντίστοιχα. Στο OPEN, το «10 παντού» κατέγραψε 7,5% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 19% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day στον ALPHA» σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 16,2% στους τηλεθεατές 18-54. Η «Πρώτη εικόνα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 19,4% του συνόλου και στο 10,4% του δυναμικού κοινού, ενώ το «Σήμερα» στο 17,2% και στο 8,5% αντίστοιχα. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN; Έκανε 9,4% στο σύνολο και 7,9% στους τηλεθεατές 18-54.

