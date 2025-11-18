Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω να ξεκινάω από το μηδέν»

Ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Alpha αναφέρθηκε στην παράσταση την οποία σκηνοθετεί: «Ένας ήρωας με παντούφλες», με τον Λάκη Λαζόπουλο σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια κοινωνικά. Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι προαγωγή. Είναι ένας τομέας του θεάτρου. Πρέπει κάποιος να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν βρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτό είναι αρρώστια. Σημαίνει δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου», είπε ο Γιάννης Μπέζος για την παράσταση που πρωταγωνιστεί.

Αναφερόμενος στη ζωή του, ο ίδιος παραδέχτηκε πως θέλει να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, χωρίς να επαναπαύεται μετά από κάθε επιτυχία του.

«Επιθυμώ να ζω σε ένα κλίμα που δημιουργώ εγώ, χωρίς να ενοχλώ τους άλλους και δεν θέλω να ικανοποιώ τις διαθέσεις των άλλων, αλλά τις δικές μου.

Δεν με ενδιαφέρει η συντήρηση της επιτυχίας. Με ενδιαφέρει κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν. Δεν ξέρω τίποτα», είπε ο Γιάννης Μπέζος.

Η παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τον Λάκη Λαζόπουλο. Στους υπόλοιπους ρόλους εμφανίζονται οι Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Παύλος Ορκόπουλος, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τράφαλης, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη και Λαζάρια Σαζείδου.