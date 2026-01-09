Κέρκυρα: Χειροπέδες σε οδηγό φορτηγού που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Χειροπέδες σε έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, πέρασαν αστυνομικοί την Πέμπτη (08/01) στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη, χθες 8 Ιανουαρίου 2026 στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας, 45χρονος ημεδαπός, οδηγός φορτηγού ι.χ., ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των αστυνομικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Οι έλεγχοι των υπηρεσιών Τροχαίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής θα συνεχιστούν συστηματικά.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

